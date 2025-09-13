Programação The Town hoje (13): veja os shows, horários e onde assistir
O The Town 2025 continua hoje no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os shows de Mariah Carey, Ivete Sangalo e Lionel Richie estão entre os mais esperados pelo público e podem ser acompanhados ao vivo na TV e streaming.
Onde assistir ao vivo
Mariah Carey, Ivete Sangalo e Jessie J são atrações no Palco Skyline. Já no Palco The One, Lionel Richie e Gloria Groove são os principais nomes.
Os espetáculos do dia no Palco Skyline serão transmitidos pelos canais por assinatura Multishow e Bis. Com a abertura dos portões às 12h, o festival paulistano poderá ser acompanhado a partir das 14h25 direto de algumas plataformas.
Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.
A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites. Hoje, a exibição será após o "Altas Horas" e, amanhã, após o "Estrela da Casa".
Dia 13 de setembro (sábado)
Palco Skyline
- 15h40 - The Flight
- 15h50 - Natasha Bedingfield
- 18h10 - Jessie J
- 20h30 - Ivete Sangalo
- 23h30 - Mariah Carey
Palco The One
- 14h40 - Os Garotin convida Melly
- 17h00 - Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
- 19h20 - Gloria Groove
- 21h55 - Lionel Richie
The Tower
- 01h20 - Liu
Palco Quebrada
- 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
- 18h15 - Péricles convida Dexter
- 20h35 - Criolo
Palco Factory
- 13h00 - Stefanie
- 14h45 - Chefin
- 17h05 - MC Livinho
- 19h25 - Junior
São Paulo Square
- 14h00 - SP Square Big Band
- 17h10 - SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
- 19h30 - Jacob Collier
- 22h05 - Vanessa Moreno