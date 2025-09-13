Programação The Town hoje (13): veja os shows, horários e onde assistir

O The Town 2025 continua hoje no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os shows de Mariah Carey, Ivete Sangalo e Lionel Richie estão entre os mais esperados pelo público e podem ser acompanhados ao vivo na TV e streaming.

Onde assistir ao vivo

Mariah Carey, Ivete Sangalo e Jessie J são atrações no Palco Skyline. Já no Palco The One, Lionel Richie e Gloria Groove são os principais nomes.

Os espetáculos do dia no Palco Skyline serão transmitidos pelos canais por assinatura Multishow e Bis. Com a abertura dos portões às 12h, o festival paulistano poderá ser acompanhado a partir das 14h25 direto de algumas plataformas.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites. Hoje, a exibição será após o "Altas Horas" e, amanhã, após o "Estrela da Casa".

Dia 13 de setembro (sábado)

Palco Skyline

15h40 - The Flight

15h50 - Natasha Bedingfield

18h10 - Jessie J

20h30 - Ivete Sangalo

23h30 - Mariah Carey

Palco The One

14h40 - Os Garotin convida Melly

17h00 - Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir

19h20 - Gloria Groove

21h55 - Lionel Richie

The Tower

01h20 - Liu

Palco Quebrada

15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town

18h15 - Péricles convida Dexter

20h35 - Criolo

Palco Factory

13h00 - Stefanie

14h45 - Chefin

17h05 - MC Livinho

19h25 - Junior

São Paulo Square

14h00 - SP Square Big Band

17h10 - SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes

19h30 - Jacob Collier

22h05 - Vanessa Moreno

* Horários podem ser alterados pela organização. As mudanças serão informadas no aplicativo do The Town.