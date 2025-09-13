Topo

Patrick Schwarzenegger exibe registros de casamento com modelo

Patrick Schwarzenegger mostra registros de casamento com modelo - Reprodução/Instagram
Patrick Schwarzenegger mostra registros de casamento com modelo Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/09/2025 18h00Atualizada em 13/09/2025 18h04

Patrick Schwarzenegger, 31, exibiu fotos do seu casamento com a modelo Abby Champion.

O que aconteceu

Patrick publicou na tarde de hoje registros da cerimônia. Nas fotos, o ator aparece beijando a noiva, posando ao seu lado e no altar.

Na legenda, celebrou em clima de romance e com emojis de coração. "Os Schwarzenegger", escreveu.

O ator e a modelo estavam noivos desde 2023. Segundo o TMZ, a cerimônia aconteceu às margens de um lago em Idaho, nos EUA, no último sábado (6).

Ainda conforme o site, os pais de Patrick, o também ator Arnold Schwarzenegger e a jornalista Maria Shriver, também foram à cerimônia.

Recentemente, Patrick chamou atenção ao estrelar a 3ª temporada de "The White Lotus". Na história, ele aparece pelado e se envolveu em uma trama incestuosa.

Patrick Schwarzenegger mostra registros de casamento com modelo
Imagem: Reprodução/Instagram
Patrick Schwarzenegger mostra registros de casamento com modelo
Imagem: Reprodução/Instagram
Patrick Schwarzenegger mostra registros de casamento com modelo
Imagem: Reprodução/Instagram

