Outro Lado: YouTube, TikTok e Meta listam ações por segurança de crianças

Questionados pelo UOL sobre quais medidas tomam para proteger crianças e adolescentes de conteúdo impróprio em suas plataformas e quais as explicações para falhas nesse contexto, YouTube, TikTok e Meta listaram algumas medidas com as quais acreditam cumprir a legislação.

O YouTube afirmou que "nenhum tipo de conteúdo que coloque menores em risco é permitido", o que inclui vídeos que sexualizem crianças e adolescentes, e que possui "equipes trabalhando 24 horas por dia para detectar e remover conteúdo prejudicial".

Além disso, a empresa informou ter começado a usar nos Estados Unidos um tipo de IA para estimar a idade do usuário, técnica que chegará ao Brasil em 2026.

A plataforma informou também que passou a usar IA para evitar que o algoritmo limite recomendações repetitivas de vídeos que reforcem visões de mundo prejudiciais a longo prazo, como estereótipos de gênero, enriquecimento fácil ou atitudes desonestas e perigosas.

Na moderação, O YouTube afirma desabilitar os chats, transmissões ao vivo e recomendação para conteúdos que possam expor menores a predadores.

O TikTok diz banir, quando detecta, todas as contas usadas por menores de 13 anos. Menores de idade, acrescenta a empresa, enfrentam restrições, como usar contas privadas por padrão, ter limite de tempo de tela (60 minutos com senha obrigatória para ampliação) e limitação de recursos (adolescentes de 13 a 15 não recebem recomendações no feed "Para Você", por exemplo).

Além disso, a plataforma informa que alguns vídeos são vetados para menores, como os que contêm beijos íntimos ou enquadramento e comportamento sexualizado.

A empresa diz que pais e mães estão no controle -eles alegam que os responsáveis são notificados de cada postagem e podem verificar as configurações de privacidade dos filhos mais velhos, entre 16 e 17 anos.

O TikTok informa que possui mais de 40 mil profissionais voltados à moderação, sem detalhar quantos são dedicados ao Brasil. Eles afirmam que trabalham com sistemas automatizados, capazes de checar, por exemplo, se um post viola as regras antes mesmo de ir ao ar e quando atinge grande quantidade de visualizações.

Já a Meta lista entre suas iniciativas para tornar segura a experiência de menores de idade no Instagram a Conta de Adolescente, na qual usuários de 13 a 17 anos têm a atividade supervisionada por pais, mães e responsáveis.

Esse recurso é usado para impedir que adultos suspeitos acessem contas e conteúdos de menores de idade, além de solicitar vídeo facial ou documento de identidade de um menor de idade tentando se passar por um adulto.

A empresa informa ainda que reporta suspeitas de abuso sexual infantil ao Centro Nacional de Crianças Perdidas e Exploração Infantil (NCMEC), que encaminha as denúncias à PF do Brasil.