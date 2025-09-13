Topo

Por que 'Unwritten', de Natasha Bedingfield, virou hit após 20 anos?

Natasha Bedingfield - Reprodução/Instagram
Natasha Bedingfield Imagem: Reprodução/Instagram
13/09/2025

Uma das atrações de hoje do The Town, Natasha Bedingfield, viu seu maior sucesso, "Unwritten", voltar as paradas de sucesso 20 anos após seu lançamento.

O que aconteceu

Lançada em 2004, a canção voltou a ser sucesso em 2024, após ser tema da comédia romântica "Todos Menos Você". A música aparece em uma cena do filme embalando o romance do casal principal, Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell).

Com a estreia do filme, a música teve um aumento de 150% nas plataformas de streaming, segundo dados da Billboard. Além disso, apareceu no top de mais ouvidas em diversos países e viralizou no TikTok com diversos cenas do longa.

. - Divulgação/Sony Pictures - Divulgação/Sony Pictures
Cena do filme "Todos Menos Você", estrelado por Glenn Powell e Sydney Sweeney
Imagem: Divulgação/Sony Pictures

Lançada em 2004, ,"Unwritten" conta a história de uma mulher buscando sua liberdade. A cantora tinha 22 anos quando lançou a canção.

À época do seu lançamento, Unwritten" foi um sucesso comercial e Natasha foi indicada ao Grammy, na categoria de Melhor Performance Vocal Pop Feminina.

Natasha Bedingfield é uma das atrações deste penúltimo dia de The Town, no Palco Skyline. Além da cantora, se apresentam no palco Mariah Carey, Ivete Sangalo e Jessie J.

