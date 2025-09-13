Topo

Entretenimento

Mulher Abacaxi sofre tentativa de assalto em SP: 'Mão cortada'

Mulher Abacaxi foi ferida durante uma tentativa de assalto - Reprodução/Redes Sociais
Mulher Abacaxi foi ferida durante uma tentativa de assalto Imagem: Reprodução/Redes Sociais
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/09/2025 12h35

Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, contou que sofreu uma tentativa de assalto em São Paulo ontem.

O que aconteceu

O assaltante quebrou o vidro do carro com um soco inglês, segundo ela. Apesar da abordagem, ele não conseguiu levar o celular.

Relacionadas

Mulher Abacaxi acusa segurança de boate de transfobia e registra BO em SP

Mulher Abacaxi faz apelo e promete recompensa por cachorras que fugiram

Vera Fischer lembra ensaio nu em ruas de Paris: 'Abri casaco com orgulho'

"Olha minha mão, toda cortada". Em vídeo publicado nas redes sociais, a rainha da Em Cima da Hora e rainha de bateria da Chatuba de Mesquita apareceu coberta de cacos de vidro e relatou que foi ferida durante a tentativa de roubo.

O ladrão derrubou o celular durante a tentativa de roubar Marcela. "Ele ficou olhando de longe porque percebeu que não tinha levado o celular. Daí, quando peguei meu outro celular para filmar, vi que o celular estava caído dentro do carro."

Ela falou que sentiu vontade de correr atrás do ladrão. "Quando o cara puxou o celular da minha mão, quebrou o vidro do carro, eu ia correr atrás dele —ele deu aquele soco inglês no vidro e eu tremendo queria correr atrás dele, mas, minha amiga me segurou".

A reportagem tenta contato com Marcela para mais detalhes do caso. Também buscou a Secretaria da Segurança Pública para saber se o caso está sendo investigado. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Problema em boate

Marcela Porto afirmou ter sido impedida de entrar em uma boate na rua Augusta, em São Paulo, na quinta-feira. A influenciadora acusou um segurança do Casarão de transfobia. O registro da ocorrência foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública em contato com a reportagem de Splash. O Casarão não retornou o contato.

Estou aqui em São Paulo. Vim fazer uns trabalhos aqui. Fui beber com meus amigos, fazendo festa, chamaram para o Casarão, nem sei que Casarão é esse. Chegando aqui, não pude entrar por ser trans.
Mulher Abacaxi, em relato no Instagram

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Documento crucial: Tânia acha prova sobre segredo de Abel em 'Dona de Mim'

Doutor Paixão: homem tem relação obscura com Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'

Mulher Abacaxi sofre tentativa de assalto em SP: 'Mão cortada'

Gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen fazem rara aparição juntas

Show de Ivete Sangalo no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

John Malkovich abre o jogo sobre affair 'proibido' com Michelle Pfeiffer

Virginia e Zé Felipe rompem sociedade em agência após divórcio; entenda

Eduardo Bueno comemora morte de Charlie Kirk e tem evento cancelado em Porto Alegre

Tralli revela conselho à enteada Rafa Justus e como lida com Roberto Justus

Bilhete inédito revela as 15 músicas favoritas de David Bowie; ouça

Jessie J revela que fará cirurgia após show no Brasil: 'Orgulhosa de mim'