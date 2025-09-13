Mulher Abacaxi sofre tentativa de assalto em SP: 'Mão cortada'

Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, contou que sofreu uma tentativa de assalto em São Paulo ontem.

O que aconteceu

O assaltante quebrou o vidro do carro com um soco inglês, segundo ela. Apesar da abordagem, ele não conseguiu levar o celular.

"Olha minha mão, toda cortada". Em vídeo publicado nas redes sociais, a rainha da Em Cima da Hora e rainha de bateria da Chatuba de Mesquita apareceu coberta de cacos de vidro e relatou que foi ferida durante a tentativa de roubo.

O ladrão derrubou o celular durante a tentativa de roubar Marcela. "Ele ficou olhando de longe porque percebeu que não tinha levado o celular. Daí, quando peguei meu outro celular para filmar, vi que o celular estava caído dentro do carro."

Ela falou que sentiu vontade de correr atrás do ladrão. "Quando o cara puxou o celular da minha mão, quebrou o vidro do carro, eu ia correr atrás dele —ele deu aquele soco inglês no vidro e eu tremendo queria correr atrás dele, mas, minha amiga me segurou".

A reportagem tenta contato com Marcela para mais detalhes do caso. Também buscou a Secretaria da Segurança Pública para saber se o caso está sendo investigado. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Problema em boate

Marcela Porto afirmou ter sido impedida de entrar em uma boate na rua Augusta, em São Paulo, na quinta-feira. A influenciadora acusou um segurança do Casarão de transfobia. O registro da ocorrência foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública em contato com a reportagem de Splash. O Casarão não retornou o contato.