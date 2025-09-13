Topo

Entretenimento

MP pede suspensão de show de Leonardo a R$ 800 mil em cidade em calamidade

O cantor Leonardo é uma das atrações anunciadas em feira agropecuária em Teresópolis - Reprodução/Instagram
O cantor Leonardo é uma das atrações anunciadas em feira agropecuária em Teresópolis Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

13/09/2025 09h29

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) entrou com uma ação civil pública para suspender um show de Leonardo na cidade de Teresópolis marcado para o dia 21 de setembro.

O que aconteceu

A Prefeitura contratou show de R$ 800 mil após decretar calamidade financeira, segundo o MP. O órgão ressalta que o município reconheceu ter aproximadamente R$ 700 milhões em dívidas, além dos atrasos em salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao SUS. A ação lembra ainda que o município de Teresópolis decretou recentemente "estado de calamidade financeira".

Relacionadas

Vera Fischer lembra ensaio nu em ruas de Paris: 'Abri casaco com orgulho'

Marido da filha de Gugu exibe moto avaliada em R$ 140 mil: 'Vai para chapa'

Lucas Lima se esquiva de pergunta sobre namoro: 'Não vou esconder'

O promotor de Justiça afirma que o MP já havia procurado a Prefeitura para averiguar o "não cumprimento de obrigações e deveres assumidos". O prefeito Leonardo Vasconcellos (União) alegou "falta de dinheiro", segundo a promotoria.

Não se trata de impedir manifestações culturais, mas de coibir gastos desproporcionais enquanto serviços básicos permanecem desassistidos. Rafael Luiz Lemos de Sousa, promotor de Justiça, em nota do MPRJ

Leonardo é uma das atrações da feira agropecuária FEPORT 2025. O show dele está marcado para as 23h do dia 21 de setembro.

Além da suspensão do show de Leonardo, o MP quer proibir "qualquer pagamento com recursos públicos para a realização da festa". Caso o pedido seja aceito, o município terá 24 horas para informar e justificar todos os gastos envolvidos na feira.

A Prefeitura de Teresópolis e a equipe de Leonardo foram procuradas para comentar o caso. Este texto será atualizado quando houver resposta.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Filha de Roberto Justus reúne as ex-esposas do pai em aniversário

MP pede suspensão de show de Leonardo a R$ 800 mil em cidade em calamidade

'Vale Tudo' hoje (13): veja resumo do capítulo deste sábado

Divas, brasilidades e encontros memoráveis marcam o sábado no The Town

'Dona de Mim' hoje (13): veja resumo do capítulo deste sábado

'Êta Mundo Melhor!' hoje (13): veja resumo do capítulo deste sábado

Prestes a completar 29 anos de casamento, esposa de Akon pede divórcio

Vera Fischer lembra ensaio nu em ruas de Paris: 'Abri casaco com orgulho'

Sophia Abrahão fez terapia com Sérgio Malheiros: 'Só amor não sustenta'

'Quem sabe faz a hora, não espera acontecer': onde está Geraldo Vandré?

Mariah Carey: Maior hit natalino da história foi escrito por brasileiro