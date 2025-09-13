MP pede suspensão de show de Leonardo a R$ 800 mil em cidade em calamidade

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) entrou com uma ação civil pública para suspender um show de Leonardo na cidade de Teresópolis marcado para o dia 21 de setembro.

O que aconteceu

A Prefeitura contratou show de R$ 800 mil após decretar calamidade financeira, segundo o MP. O órgão ressalta que o município reconheceu ter aproximadamente R$ 700 milhões em dívidas, além dos atrasos em salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao SUS. A ação lembra ainda que o município de Teresópolis decretou recentemente "estado de calamidade financeira".

O promotor de Justiça afirma que o MP já havia procurado a Prefeitura para averiguar o "não cumprimento de obrigações e deveres assumidos". O prefeito Leonardo Vasconcellos (União) alegou "falta de dinheiro", segundo a promotoria.

Não se trata de impedir manifestações culturais, mas de coibir gastos desproporcionais enquanto serviços básicos permanecem desassistidos. Rafael Luiz Lemos de Sousa, promotor de Justiça, em nota do MPRJ

Leonardo é uma das atrações da feira agropecuária FEPORT 2025. O show dele está marcado para as 23h do dia 21 de setembro.

Além da suspensão do show de Leonardo, o MP quer proibir "qualquer pagamento com recursos públicos para a realização da festa". Caso o pedido seja aceito, o município terá 24 horas para informar e justificar todos os gastos envolvidos na feira.

A Prefeitura de Teresópolis e a equipe de Leonardo foram procuradas para comentar o caso. Este texto será atualizado quando houver resposta.