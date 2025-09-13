Gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen fazem rara aparição juntas

Colaboração para Splash, em São Paulo

As atrizes e estilistas Mary-Kate e Ashley Olsen, 39, fizeram uma rara aparição juntas na última quinta-feira (11), na Semana de Moda de Nova York.

O que aconteceu

As irmãs gêmeas foram vistas ao lado de Sara Moonves, editora-chefe da W Magazine, na Semana de Moda de Nova York, de 2025.

Mary-Kate e Ashley são donas da grife The Row. As gêmeas são bem sucedidas no universo da moda atualmente, mas não estão nos holofotes com frequência.

As irmãs ficaram conhecidas quando crianças pelo papel na série "Três É Demais". Mary-Kate e Ashley atuaram como a personagem Michelle Tanner na sitcon, mas, após protagonizarem alguns filmes, desistiram da atuação.