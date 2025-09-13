Topo

Gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen fazem rara aparição juntas

Mary-Kate e Ashley Olsen em 1992 - Ron Davis/Getty Images
Mary-Kate e Ashley Olsen em 1992 Imagem: Ron Davis/Getty Images
13/09/2025 12h10

As atrizes e estilistas Mary-Kate e Ashley Olsen, 39, fizeram uma rara aparição juntas na última quinta-feira (11), na Semana de Moda de Nova York.

O que aconteceu

As irmãs gêmeas foram vistas ao lado de Sara Moonves, editora-chefe da W Magazine, na Semana de Moda de Nova York, de 2025.

Mary-Kate e Ashley são donas da grife The Row. As gêmeas são bem sucedidas no universo da moda atualmente, mas não estão nos holofotes com frequência.

As irmãs ficaram conhecidas quando crianças pelo papel na série "Três É Demais". Mary-Kate e Ashley atuaram como a personagem Michelle Tanner na sitcon, mas, após protagonizarem alguns filmes, desistiram da atuação.

As gêmeas Mary-Kate e Ashley raramente aparecem juntas atualmente - Anna Webber/Getty Images for W Magazine
As gêmeas Mary-Kate e Ashley raramente aparecem juntas atualmente
Imagem: Anna Webber/Getty Images for W Magazine

