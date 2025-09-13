Topo

Mariely Santos, das Gêmeas Lacração, se casa: 'Realizando nosso sonho'

Mariely Santos e André Santis se casam Imagem: Instagram
13/09/2025 19h09Atualizada em 13/09/2025 19h18

Mariely Santos, 24, das Gêmeas Lacração, se casou hoje (13) com André Santis.

O que aconteceu

A união entre o casal foi oficializada com uma cerimônia intimista em uma fazenda na tarde de hoje. O casal e alguns convidados chegaram ontem ao local.

Na noite de ontem, os noivos fizeram uma noite italiana, com direito a pizza e vinho, para celebrar com familiares e amigos mais próximos. Para a ocasião, Mariely apostou em um vestido branco no estilo sereia.

O casal publicou apenas uma foto da cerimônia, até o momento. "Nós dois realizando o nosso sonho", escreveram na legenda.

