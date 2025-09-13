Topo

Sasha é eleita a mais bem-vestida do 3º dia de The Town; veja o look

Sasha foi eleita a mais bem-vestida do terceiro dia de The Town pelo público do UOL Imagem: Will Dias / Brazil News
De Splash, em São Paulo

13/09/2025 14h58

O público do UOL escolheu Sasha como a mais bem-vestida do terceiro dia do The Town 2025.

Foram mais de 22 mil votos na enquete. Sasha venceu com 8,43% dos votos. Em segundo lugar, ficou Fê Paes Leme, com 7,72%, e em terceiro ficou Mari Palma, com 6,65%.

A filha da Xuxa escolheu uma jaqueta de couro estruturada para curtir o festival. Ela combinou a peça com calças jeans e uma blusa justinha preta para assistir aos shows de sexta-feira (12).

Sasha misturou tons no look. O cinto e a bolsa eram marrons, enquanto o sapato de bico fino era preto e a jaqueta amarrava tudo com uma mistura das duas cores.

Ela optou por uma maquiagem básica. Os cabelos da dona da grife Mondepars estavam soltos.

O The Town continua hoje. O quarto dia de festival tem shows de Mariah Carey, Ivete Sangalo, Jessie J, Natasha Bedingfield, Lionel Richie, Gloria Groove, Priscilla, Junior, MC Livinho e muito mais.

