Sasha é eleita a mais bem-vestida do 3º dia de The Town; veja o look
O público do UOL escolheu Sasha como a mais bem-vestida do terceiro dia do The Town 2025.
Foram mais de 22 mil votos na enquete. Sasha venceu com 8,43% dos votos. Em segundo lugar, ficou Fê Paes Leme, com 7,72%, e em terceiro ficou Mari Palma, com 6,65%.
A filha da Xuxa escolheu uma jaqueta de couro estruturada para curtir o festival. Ela combinou a peça com calças jeans e uma blusa justinha preta para assistir aos shows de sexta-feira (12).
Sasha misturou tons no look. O cinto e a bolsa eram marrons, enquanto o sapato de bico fino era preto e a jaqueta amarrava tudo com uma mistura das duas cores.
Ela optou por uma maquiagem básica. Os cabelos da dona da grife Mondepars estavam soltos.
O The Town continua hoje. O quarto dia de festival tem shows de Mariah Carey, Ivete Sangalo, Jessie J, Natasha Bedingfield, Lionel Richie, Gloria Groove, Priscilla, Junior, MC Livinho e muito mais.