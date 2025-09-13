Luciana Gimenez exalta verão e posa de biquíni: 'Colecionando raios de sol'
Luciana Gimenez, 55, publicou uma série de fotos de biquíni e celebrou o verão.
O que aconteceu
A apresentadora posou com cabelo trançado e um biquíni branco nos registros. "Colecionando raios de sol como quem guarda lembranças de verão", escreveu Luciana na legenda.
Nas imagens, Luciana posa sorrindo, tomando água de coco e olhando para o lado.
Nos comentários, ela recebeu elogios dos fãs. "Miragem", escreveu um. "Acabou com tudo", brincou outro.