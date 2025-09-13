Topo

Entretenimento

Luciana Gimenez exalta verão e posa de biquíni: 'Colecionando raios de sol'

Luciana Gimenez publica fotos de biquíni - Reprodução/Instagram
Luciana Gimenez publica fotos de biquíni Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/09/2025 20h04

Luciana Gimenez, 55, publicou uma série de fotos de biquíni e celebrou o verão.

O que aconteceu

A apresentadora posou com cabelo trançado e um biquíni branco nos registros. "Colecionando raios de sol como quem guarda lembranças de verão", escreveu Luciana na legenda.

Relacionadas

Sharon Osbourne quebra silêncio após morte de Ozzy: 'Ainda com dificuldade'

Mariely Santos, das Gêmeas Lacração, se casa: 'Realizando nosso sonho'

Ameaça final: por amor, Solange muda os rumos de Afonso em 'Vale Tudo'

Nas imagens, Luciana posa sorrindo, tomando água de coco e olhando para o lado.

Nos comentários, ela recebeu elogios dos fãs. "Miragem", escreveu um. "Acabou com tudo", brincou outro.

. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Luciana Gimenez publica cliques de biquíni
Imagem: Reprodução/Instagram
. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Luciana Gimenez publica fotos de biquíni
Imagem: Reprodução/Instagram
. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Luciana Gimenez celebra verão com cliques de biquíni
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Gloria Groove mistura Michael Jackson e Daleste e refaz hits em show-cabaré

Kéfera exibe abdômen após treino na academia; veja fotos

Ticiane Pinheiro nega ter recebido convite da Globo

Luciana Gimenez exalta verão e posa de biquíni: 'Colecionando raios de sol'

Ameaça final: por amor, Solange muda os rumos de Afonso em 'Vale Tudo'

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 15/9 a 20/9

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 15/9 a 20/9

Mariely Santos, das Gêmeas Lacração, se casa: 'Realizando nosso sonho'

Tratando câncer de mama, Jessie J se emociona e manda recado no The Town

Sharon Osbourne quebra silêncio após morte de Ozzy: 'Ainda com dificuldade'

MC Livinho surge recuperado, sensualiza e rebola em fã no The Town