MC Livinho surge recuperado, sensualiza e rebola em fã no The Town
MC Livinho dançou para uma fã durante sua apresentação no Palco Factory, no quarto dia de The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
O que aconteceu
Recuperado após um acidente de trânsito, o cantor subiu no palco e surpreendeu ao convidar uma fã. Livinho e outros bailarinos dançaram ao som da música "Teus Desejos" enquanto a mulher estava sentada em uma cadeira.
Ao final da performance, o cantor deu um beijo na testa da mulher.
Antes de MC Livinho, Chefin e Stefanie se apresentaram no Palco Factory. Quem também se apresenta hoje é o cantor Junior.