MC Livinho surge recuperado, sensualiza e rebola em fã no The Town

The Town 2025: MC Livinho sensualiza ao dançar para fã em palco - Reprodução/Twitter
The Town 2025: MC Livinho sensualiza ao dançar para fã em palco Imagem: Reprodução/Twitter
do UOL

Colaboração para Splash, em Salvador

13/09/2025 18h21

MC Livinho dançou para uma fã durante sua apresentação no Palco Factory, no quarto dia de The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

Recuperado após um acidente de trânsito, o cantor subiu no palco e surpreendeu ao convidar uma fã. Livinho e outros bailarinos dançaram ao som da música "Teus Desejos" enquanto a mulher estava sentada em uma cadeira.

Ao final da performance, o cantor deu um beijo na testa da mulher.

Antes de MC Livinho, Chefin e Stefanie se apresentaram no Palco Factory. Quem também se apresenta hoje é o cantor Junior.

