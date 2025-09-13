Topo

Entretenimento

Lázaro Ramos lista motivos para amar Taís Araújo em bodas de 21 anos

Taís Araujo e Lázaro Ramos completam hoje 21 anos de casados - Reprodução/Instagram
Taís Araujo e Lázaro Ramos completam hoje 21 anos de casados Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

13/09/2025 13h21

Taís Araujo e Lázaro Ramos completam hoje 21 anos de casados.

O que aconteceu

Lázaro homenageou a esposa listando 21 motivos para amá-la. Na lista, citou: o riso fácil, o abraço que acolhe, a força, a leveza que traz, a beleza que só cresce, a parceria inabalável, o olhar que o atravessa, a parceria no cuidado com os filhos, o jeito que ela o desafia, a generosidade, a coragem, a escuta atenta, as viagens, a fofoquinha juntos, a inteligência, a fé que a move, a criatividade, o senso de justiça, o fato de ela sempre querer dormir com alguma parte do corpo em contato com o dele, a amizade verdadeira e finalizou: "sobretudo, por ser você".

Relacionadas

Prestes a completar 29 anos de casamento, esposa de Akon pede divórcio

Filha de Roberto Justus reúne as ex-esposas do pai em aniversário

Vera Fischer lembra ensaio nu em ruas de Paris: 'Abri casaco com orgulho'

O ator afirma que não sabe dizer se, no começo do relacionamento, conseguiria imaginar 21 anos juntos. "Tinha uma conexão que parecia que seria duradoura, mas 21 anos é dia de celebrar!", escreveu no Instagram. Ela respondeu nos comentários: "Te amo, mozinho. Que delícia viver com você".

O tempo correu, criamos família, filhos nasceram. O amor se modificou ano após ano. E melhorou! Nos conhecemos mais, nos respeitamos mais, nos admiramos mais.
Lázaro Ramos

Taís também fez um post para o marido. Ela começou citando situações em que pensa em Lázaro: "Ainda é você a primeira pessoa que penso quando planejo viagens para lugares que sonho conhecer, quando como uma comida gostosa ou conheço um restaurante novo é a você que quero apresentar, é com você que gosto de fofocar, mandar prints ou bobagens que saem na internet pra gente rir junto e fofocar ainda mais".

Ela revelou as concessões que fez por amar Lázaro. Taís citou que, apesar de não gostar de TV no quarto, fez a concessão para poder tê-lo ao seu lado na hora de dormir: "Durmo com tapa olhos, mesmo odiando, porque eu durmo melhor com o calor do seu corpo junto ao meu". Nos comentários, ele se emocionou: "Nossa amor que lindo. Te amo. Te amo. Te amo".

É bom demais viver ao seu lado, nossa família é linda, nossos filhos são incríveis, nossa vida é uma delícia e eu sou muito, mas muito feliz ao seu lado. Te amo! Taís Araujo

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Bruce Willis: esposa diz que sintoma após 'Duro de Matar' mascarou demência

Lázaro Ramos lista motivos para amar Taís Araújo em bodas de 21 anos

Documento crucial: Tânia acha prova sobre segredo de Abel em 'Dona de Mim'

Doutor Paixão: homem tem relação obscura com Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'

Mulher Abacaxi sofre tentativa de assalto em SP: 'Mão cortada'

Gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen fazem rara aparição juntas

Show de Ivete Sangalo no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

John Malkovich abre o jogo sobre affair 'proibido' com Michelle Pfeiffer

Virginia e Zé Felipe rompem sociedade em agência após divórcio; entenda

Eduardo Bueno comemora morte de Charlie Kirk e tem evento cancelado em Porto Alegre

Tralli revela conselho à enteada Rafa Justus e como lida com Roberto Justus