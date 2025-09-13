Lázaro Ramos lista motivos para amar Taís Araújo em bodas de 21 anos

Taís Araujo e Lázaro Ramos completam hoje 21 anos de casados.

O que aconteceu

Lázaro homenageou a esposa listando 21 motivos para amá-la. Na lista, citou: o riso fácil, o abraço que acolhe, a força, a leveza que traz, a beleza que só cresce, a parceria inabalável, o olhar que o atravessa, a parceria no cuidado com os filhos, o jeito que ela o desafia, a generosidade, a coragem, a escuta atenta, as viagens, a fofoquinha juntos, a inteligência, a fé que a move, a criatividade, o senso de justiça, o fato de ela sempre querer dormir com alguma parte do corpo em contato com o dele, a amizade verdadeira e finalizou: "sobretudo, por ser você".

O ator afirma que não sabe dizer se, no começo do relacionamento, conseguiria imaginar 21 anos juntos. "Tinha uma conexão que parecia que seria duradoura, mas 21 anos é dia de celebrar!", escreveu no Instagram. Ela respondeu nos comentários: "Te amo, mozinho. Que delícia viver com você".

O tempo correu, criamos família, filhos nasceram. O amor se modificou ano após ano. E melhorou! Nos conhecemos mais, nos respeitamos mais, nos admiramos mais.

Lázaro Ramos

Taís também fez um post para o marido. Ela começou citando situações em que pensa em Lázaro: "Ainda é você a primeira pessoa que penso quando planejo viagens para lugares que sonho conhecer, quando como uma comida gostosa ou conheço um restaurante novo é a você que quero apresentar, é com você que gosto de fofocar, mandar prints ou bobagens que saem na internet pra gente rir junto e fofocar ainda mais".

Ela revelou as concessões que fez por amar Lázaro. Taís citou que, apesar de não gostar de TV no quarto, fez a concessão para poder tê-lo ao seu lado na hora de dormir: "Durmo com tapa olhos, mesmo odiando, porque eu durmo melhor com o calor do seu corpo junto ao meu". Nos comentários, ele se emocionou: "Nossa amor que lindo. Te amo. Te amo. Te amo".