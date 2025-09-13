Klara Castanho rebate críticas por interpretar menina de 13 anos em filme

A atriz Klara Castanho, 24, rebateu críticas nas redes sociais sobre estar interpretando uma personagem de 13 anos no filme "Salve Rosa", que será lançado em outubro.

O que aconteceu

Klara disse que aproveitou sua aparência mais jovem. "É óbvio que eu vou aproveitar minha aparência mais jovem para contar as histórias mais punks e densas que existem, que uma menor de idade não pode contar."

Em um vídeo sobre sua experiência em "Salve Rosa", Klara afirmou que o papel é "um dos grandes desafios da carreira". A atriz afirmou que ela mesma não tinha certeza sobre interpretar essa personagem: "Chegou para mim eu tinha 21 anos e eu já achei uma grande loucura topar uma personagem oito anos mais jovem naquele momento. Dois anos se passaram e a gente começou o processo para a Rosa e, desde a primeira leitura, eu estava preocupada, era uma barra".

A atriz precisou usar efeitos de maquiagem e figurino para a personagem. Ela usou um binder, faixa de tecido que serve para diminuir o volume dos seios, e uma franja reta, corte de cabelo mais infantil. Klara afirma que foi um processo para encontrar Rosa dentro de si, mas "estava absolutamente entregue".

Brincando com seus fãs, Castanho também mandou o pessoal parar de dizer que ela tem quase 30. "Vocês parem de antecipar meus 30 anos que eu ainda vou fazer 25, e se eu tiver essa aparência mais jovem até lá, eu vou aproveitar até o fim."

Sobre o que é o filme?

Salve Rosa narra a vida de Rosa, uma influenciadora digital adolescente. Ela tem um ritmo de trabalho exaustivo e sofre controle constante de Dora (Karine Teles).