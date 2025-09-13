Topo

Junior Lima durante The Town: 'Anistia é o caralh*'

Junior Lima no The Town Imagem: Reprodução/X
13/09/2025 23h20

Junior Lima, 41, usou sua apresentação no Palco Factory hoje (13), no penúltimo dia de The Town, para se manifestar politicamente.

Enquanto se apresentava, Junior se manifestou contrário ao projeto de anistia que corre na Câmara dos Deputados. "Anistia é o caralh*, p*rra!".

A declaração do cantor foi recebida com gritos e aplausos do público.

Está em discussão atualmente na Câmara dos Deputados um projeto de lei que busca anistiar os participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. O projeto tem atraído atenção e manifestações favoráveis e contrárias.

No show, Junior exibiu no telão momentos de sua infância quando fazia carreira com a irmã Sandy e homenageou o pai, Xororó. Junior cantou tanto músicas de seus projetos solo como alguns dos sucessos da época da dupla com a irmã.

