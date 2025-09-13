Jessie J revela que fará cirurgia após show no Brasil: 'Orgulhosa de mim'

Estrela do The Town hoje, a cantora britânica Jessie J revelou que fará uma nova cirurgia ligada ao seu diagnóstico de câncer de mama. A operação ocorrerá meses depois de uma mastectomia.

O que aconteceu

Em post nas redes, Jessie J contou que daqui a 4 semanas fará outra cirurgia. Após seu diagnóstico de câncer de mama no início de junho, a cantora revelou que terá de passar por outra cirurgia após realizar uma mastectomia, cirurgia de remoção parcial ou total das mamas.

"Hoje marca 12 semanas desde minha mastectomia". Na postagem, a artista relatou que se sente "muito orgulhosa" de si mesma em meio ao tratamento, celebrando sua força durante esse momento difícil da vida.

Estou fazendo meu melhor com tudo o que a vida tem jogado para cima de mim. Eu, de verdade, me sinto tão inspirada.

Jessie J

Jessie também postou um vídeo de um show antes de revelar seu diagnóstico. "Esse show foi na tarde depois que fiz 5 outros exames quando encontraram mais câncer nas minhas mamas. Ninguém sabia nesse ponto. Então, assistir isso é tão especial considerando o que eu já aguentei e superei."