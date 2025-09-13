Topo

Entretenimento

Jessie J faz discurso emocionante sobre tratamento de câncer durante show no The Town

São Paulo

13/09/2025 21h39

Tratando um câncer de mama, Jessie J se apresentou no The Town neste sábado, 13, e fez um discurso emocionante sobre seu tratamento.

"Algumas pessoas usam medicamentos, outros meditam, esta é minha forma de cura", disse ela, acrescentando que ainda não está pronta para fazer um show completo.

"Eu quero celebrar essas músicas, celebrar essas memórias", prosseguiu. "Três anos e dois dias atrás, aqui no Brasil, eu descobri que estava grávida, e hoje faz 12 semanas que eu fiz a minha cirurgia [de mastectomia] - esse é um marco muito importante para mim".

A cantora finalizou: "Eu só queria dizer que, se alguém aqui está passando por um tratamento para o câncer ou conhece alguém que esteja passando por isso, saiba que eu quero te abraçar forte. Eu ofereço todo o amor que recebi nesses últimos meses. Quero compartilhar todo esse amor com vocês".

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Jessie J faz discurso emocionante sobre tratamento de câncer durante show no The Town

Hermeto Pascoal, o multi-instrumentista, morre aos 89 anos

Hermeto Pascoal, vencedor de 3 Grammys e ícone da música, morre aos 89 anos

Criolo faz homenagem para Erika Hilton no The Town: 'Deixa arder'

Ivete no The Town: 'Noite é fria, mas cheguei pra esquentar. Pula, caralh*'

Gloria Groove mistura Michael Jackson e Daleste e refaz hits em show-cabaré

Kéfera exibe abdômen após treino na academia; veja fotos

Ticiane Pinheiro nega ter recebido convite da Globo

Luciana Gimenez exalta verão e posa de biquíni: 'Colecionando raios de sol'

Ameaça final: por amor, Solange muda os rumos de Afonso em 'Vale Tudo'

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 15/9 a 20/9