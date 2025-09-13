Topo

Entretenimento

Invocação do mal 4 já é o maior lançamento de um filme de terror

13/09/2025 17h07

Invocação do Mal 4 teve uma estreia mundial bem-sucedida e conquistou a marca de maior lançamento mundial da história para um filme de terror.

Segundo a Variety, o novo longa da franquia arrecadou US$ 194 milhões ao redor do mundo na primeira semana de exibição. Os números superam It: A Coisa, que arrecadou US$ 190 milhões em 2017.

Nos EUA, o filme arrecadou US$ 83 milhões no primeiro final de semana em cartaz. É a maior arrecadação da franquia em um primeiro fim de semana e a melhor estreia de um filme de terror no ano.

Os números colocam Invocação do Mal 4: O Último Ritual como a terceira maior estreia de um filme de terror nas bilheterias americanas. It faturou US$ 123,4 milhões e fica na primeira posição. O segundo lugar é de It: Capítulo 2, que faturou US$ 91 milhões.

O último filme se passa em 1986, e Ed e Lorraine ajudam uma família perseguida em sua própria casa após a chegada de um estranho artefato. Eles também encontram respostas sobre um mistério envolvendo o nascimento de Judy.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Virginia Fonseca posa de biquíni descolorindo os fios; veja fotos

Por que 'Unwritten', de Natasha Bedingfield, virou hit após 20 anos?

Invocação do mal 4 já é o maior lançamento de um filme de terror

Filha de Michael Jackson ousa e posa com look transparente

Show de Lionel Richie no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

The Town: Mariah Carey pediu 200 cabides para seu camarim no festival

Novo namorado de Flavia Saraiva é filho de Túlio Maravilha; conheça

Cardi B finge ser camelô no metro de Nova York para vender álbuns

João Silva entra na brincadeira sobre 'romance' de Faustão com Selena Gomez

Sasha é eleita a mais bem-vestida do 3º dia de The Town; veja o look

Klara Castanho rebate críticas por interpretar menina de 13 anos em filme