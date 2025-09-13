Hermeto Pascoal, vencedor de 3 Grammys e ícone da música, morre aos 89 anos

Hermeto Pascoal, ícone da música instrumental e três vezes vencedor do Grammy Latino, morreu hoje (13) aos 89 anos, de falência múltipla de órgãos.

O que aconteceu

A informação foi confirmada nas redes sociais do músico. "Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música."

No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d'água, a cachoeira, a música universal segue viva.

Em nota, o hospital Samaritano Barra confirmou que o músico morreu às 20h22 deste sábado, de falência múltipla de órgãos. "O compositor deu entrada no hospital no dia 30 de agosto para tratamento de complicações respiratórias derivadas de um quadro avançado de fibrose pulmonar. A despeito de todo suporte terapêutico, o quadro se agravou nas últimas horas, evoluindo para falência múltipla dos órgãos", diz o hospital.

Em nota, a família pede privacidade e diz que irá divulgar em breve informações sobre as despedidas públicas. "Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d'água, a cachoeira, a música universal segue viva. Pedimos respeito e privacidade neste momento. Informações sobre despedidas públicas serão divulgadas em breve nos canais oficiais. Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria."

Quem era Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal nasceu em 1936, em Alagoas. O músico era portador do estrabismo e do albinismo desde o nascimento.

Hermeto tocava diversos instrumentos, sendo acordeão um dos primeiros, ainda aos 10 anos. Quando criança, criava sons de forma improvisada com os materiais que tinha ao seu dispor.

Começou a carreira no rádio, aos 14 anos. Nos anos 60, formou o grupo "Som Quatro", onde atuava com instrumentos de sopro como flauta.

Ao longo da carreira, também aprendeu a tocar piano e integrou uma orquestra em João Pessoa. Hermeto também passou uma temporada nos Estados Unidos nos anos 70 e participou de festivais ao redor do mundo.

Voltou ao Brasil em 1973, quando lançou seu primeiro disco solo no país, "A Música Livre de Hermeto Pascoal".

Em 2023, Hermeto recebeu, nos EUA, o título de Doutor Honoris Causa da Juilliard.

O músico venceu três vezes o Grammy Latino.

Sua última apresentação no Brasil foi em junho de 2025. Reservado, ao longo do último ano Pascoal cancelou alguns shows, mas manteve em segredo detalhes de seu estado de saúde.

*Com informações do Estadão Conteúdo