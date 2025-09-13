Hermeto Pascoal, multi-instrumentista conhecido como "O Bruxo", morre aos 89 anos

Por William Schomberg

(Reuters) - O músico brasileiro Hermeto Pascoal, que tocou e até lutou boxe com Miles Davis e era conhecido como “O Bruxo” por tirar músicas de praticamente tudo, desde um leitão vivo até chaleiras cheias de água, morreu neste sábado aos 89 anos, segundo um comunicado divulgado em seus perfis em redes sociais.

"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música", disse o comunicado assinado pela equipe e família do músico multi-instrumentista.

"Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva."

Hermeto tornou-se uma figura instantaneamente reconhecível para os fãs de jazz em todo o mundo com sua juba de cabelos brancos e barba espessa. Os críticos elogiavam sua criatividade como compositor e arranjador, e seu jeito virtuoso de tocar teclado, violão e saxofones.

Nascido em 22 de junho de 1936, em Arapiraca, Alagoas, ele foi poupado do trabalho no campo por ser albino, em vez disso, passou horas da infância aprendendo a tocar o acordeão de seu pai e ouvindo o canto dos pássaros.

Sua família mudou-se para Recife quando Pascoal tinha 14 anos, cidade onde se desenvolveu como músico antes de partir para os distantes Rio de Janeiro e São Paulo.

Gravou com músicos que se tornaram alguns dos maiores intérpretes do Brasil, incluindo a cantora Elis Regina. No final dos anos 1960, o percussionista Airto Moreira levou Hermeto em turnê pelos Estados Unidos, onde o alagoano conheceu Davis, já um astro do jazz.

Antes de convidá-lo para tocar em seu álbum “Live Evil”, em 1970, Davis convocou Hermeto para acompanhá-lo em seu ringue de boxe pessoal. Segundo relatou Hermeto, o trompetista se distraiu com os olhos do músico brasileiro, que era estrábico, e levou uma forte pancada no rosto.

“Foi aí que ele começou a me chamar de Albino Louco”, contou Hermeto em entrevista.

Davis também teria chamado o brasileiro de “o músico mais impressionante do mundo” e gravado três músicas escritas por Pascoal em “Live Evil”.

Em seu próprio álbum "Slaves Mass", de 1977, Hermeto apertou um leitão para fazê-lo gritar na abertura de uma faixa e uma foto dele abraçando o animal apareceu na contracapa. Outros instrumentos bizarros que ele experimentou incluíam brinquedos infantis e chifres de vaca.

Hermeto se opunha à classificação de sua obra como "jazz" e suas composições devem tanto a gêneros musicais brasileiros como ao chorinho e ao samba.

“Quando as pessoas ouvem minha música, acham muito difícil identificá-la e classificá-la”, disse ele à revista Jazzwise em 2022. “Quando pensam que estou fazendo uma coisa, já estou fazendo outra... É muito líquido”.

Pascoal escreveu, gravou e liderou grupos de músicos até os 80 anos. Em um show em Londres, em 2022, ele encorajou um grupo de jovens artistas a ultrapassar os limites de sua forma de tocar antes de lançar seus próprios solos furiosos.

De acordo com o comunicado, serão divulgadas informações sobre despedidas públicas em breve nos canais oficiais do músico.

"Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria", disse sua família e equipe no comunicado.

