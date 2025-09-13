Hermeto, o bruxo que transformou o mundo em música

Hermeto Pascoal não morreu: apenas se dissolveu em som. Talvez esteja neste momento soprando com o vento que entra pela janela, improvisando um baião com o motor do ônibus que passa na rua, ou regendo o canto dos pássaros no fio elétrico. Quem o viu em ação sabe que isso não é metáfora. Hermeto arrancava melodias de chaleiras, brinquedos, rádios, cachoeiras, narradores de futebol. Para ele, música era o estado natural do mundo — e viver era estar em permanente ensaio.

Nascido em Lagoa da Canoa, Alagoas, em 1936, albino e quase cego na infância, Hermeto aprendeu a escutar antes de enxergar. O que para outros era ruído, para ele era harmonia. Cada buzina tinha tom preciso, cada piado de galinha se encaixava numa escala. No documentário Janela da Alma (2001), revelou esse olhar invertido sobre a vida: "Eu pedi a Deus para me deixar um tempo cego. Porque olhando é tanta coisa ruim que a gente vê, que atrapalha a visão certa, a visão das coisas que a gente quer fazer na vida."

Em São Paulo, nos anos 1960, sua reputação já corria: nenhum ensaio era previsível com Hermeto por perto. O Quarteto Novo, fundado em 1967 com Airto Moreira, Heraldo do Monte e Theo de Barros, rasgou fronteiras ao fundir baião e jazz — sem pedir permissão, apenas tocando.

Daí em diante, a biografia virou lenda. O grupo Brazilian Octopus (afinal, que nome seria mais adequado a um polvo brasileiro de mil tentáculos sonoros?), as experiências com Flora Purim e Airto nos Estados Unidos, a presença fantasmática em Live-Evil de Miles Davis — que não lhe deu crédito, mas admitiu, entre fascínio e despeito, que Hermeto era "o maior músico do mundo". Entre as histórias, a mais saborosa: o suposto soco em Miles numa luta de boxe. Quem mais ousaria? Só um bruxo.

Os shows eram capítulos de realismo mágico. No Petar, em São Paulo, transformou a caverna Santana em palco. A reverberação das paredes virou parte da orquestra, e dali nasceu o filme Sinfonia do Alto Ribeira. O feito foi tão marcante que uma das áreas da caverna passou a se chamar "Salão Hermeto Pascoal".

Ao longo das últimas quatro décadas, tive a chance de vê-lo em cena mais de vinte vezes — e cada apresentação parecia única. Em 2015, na Virada Cultural, na madrugada do Teatro Municipal de São Paulo, vi-o reger com as mãos erguidas, como um xamã guiando a plateia ao transe, ao lado de Arismar do Espírito Santo e Nenê, gigantes que sempre veneraram Hermeto, a exemplo de -sem exagero- centenas de músicos brasileiros. Em 1994, no Queen Elizabeth Hall de Londres, pude assistir (por duas noites seguidas) ao duelo insano entre seu grupo e uma big band britânica. Não houve vencedores: todos saíram atordoados e felizes.

Sua generosidade era tão imprevisível quanto sua música. A história corre em muitas versões, mas a mais viva me foi contada às vésperas de um show no Vale do Paraíba. Um fã, sem ingresso, conseguiu "fuçar" por cima da parede de madeira de um galpão onde a banda ensaiava. Hermeto o flagrou e perguntou o que queria ali. "Quero ver o show, mas não tenho ingresso." O bruxo, sabendo da existência de um apiário nas redondezas, lançou o desafio: "Me dá um pote de mel que te coloco pra dentro." Dito e feito.

Sua obra é oceânica. "A Música Livre de Hermeto Pascoal" (1973) é fundamental; Slaves Mass (1977) é um marco universal; Cérebro Magnético (1981), uma viagem sem gênero definido. Entre suas composições, poucas sintetizam melhor sua inventividade que "Bebê" — uma peça de ritmo impossível, exigente até para os mais virtuosos, mas atravessada de humor e leveza. Como sempre em Hermeto, técnica e brincadeira caminhavam juntas.

Hermeto escrevia uma composição por dia como exercício — hábito que resultou no Calendário do Som, projeto em que registrou uma música inédita para cada dia de um ano. São centenas de peças, publicadas em livro e tocadas mundo afora, testemunho de uma mente que não conhecia repouso. Sua imaginação não reconhecia fronteiras: em "Tiruliruli" (do álbum "Lagoa da Canoa, Município de Arapiraca", 1984), transformou em música a narração de Osmar Santos de um gol de Sócrates — futebol virando música, locutor virando instrumentista. Era a síntese perfeita do que pregava: tudo pode soar, tudo pode virar partitura.

Chamavam-no de alquimista; ele preferia "música universal": sons para todos, sem fronteiras, sem etiqueta.

Mas talvez o maior legado esteja nas pessoas. O grupo de Hermeto Pascoal foi uma escola que não caberia em nenhum conservatório. Jovino Santos Neto, Carlos Malta, Nenê, Arismar, Itiberê Zwarg, dezenas de músicos saíram marcados pelo rigor, pela disciplina quase marcial dos ensaios intermináveis e pela lição que valia mais que qualquer partitura: ouvir. Não era uma escola — era uma iniciação.

Hermeto Pascoal partiu hoje. Mas como aceitar a morte de quem transformou a vida numa jam session infinita? Sua música continua dissolvida no ar, nas águas, nos motores, nas ruas. O silêncio que fica não é ausência, é ressonância: um eco sem fim do Bruxo que fez do planeta inteiro o seu instrumento.