Os 4 melhores filmes da história para Jacob Elordi, do novo 'Frankenstein'

Revelado na franquia adolescente "A Barraca do Beijo" (2018), o ator australiano Jacob Elordi, 28, emendou um papel marcante no outro: fez Nate Jacobs em "Euphoria" (2019); Elvis Presley em "Priscilla" (2023) e Felix em "Saltburn" (2023). Agora, dará vida ao Monstro em "Frankenstein", de Guillermo del Toro, que estreia nos cinemas em 23 de outubro, e estrelará 'O Morro dos Ventos Uivantes', previsto para fevereiro de 2026.

Em entrevista ao Letterboxd, Elordi revelou quais são, para ele, os quatro melhores filmes de todos os tempos. Conheça a lista e onde assistir cada obra.

'O Estranho Mundo de Jack' (1993)

No clássico criado por Tim Burton, Jack Skellington, o Rei do Halloween, se cansa de repetir a mesma festa todo ano. Ao descobrir a Cidade do Natal, fica fascinado e decide recriar a celebração em seu próprio mundo. Ele convence os moradores a sequestrarem o Papai Noel, ignorando os alertas de Sally. Mas o plano sai do controle e coloca em risco tanto o Natal quanto a tranquilidade da Cidade do Halloween. Disponível no Disney Plus e Apple TV.

'O Estranho Mundo de Jack' é um dos filmes preferidos de Jacob Elordi Imagem: Divulgação

'Apocalypse Now' (1979)

Dirigido por Francis Ford Coppola, é considerado um dos maiores filmes de guerra da história. A trama gira em torno do capitão Benjamin Willard (Martin Sheen) em uma missão pelo Vietnã para encontrar e eliminar o coronel Walter Kurtz (Marlon Brando), que enlouqueceu em meio ao conflito. A versão "Apocalypse Now" Redux está disponível na Apple TV, enquanto a versão "Apocalypse Now" Final Cut pode ser alugada no YouTube.

Marlon Brando em 'Apocalipse Now' Imagem: Divulgação

'Kramer vs. Kramer' (1979)

Vencedor do Oscar, é um drama familiar envolvendo Ted Kramer (Dustin Hoffman). O protagonista é um publicitário que vê sua vida virar do avesso quando sua esposa, Joanna (Meryl Streep), o abandona, deixando-o sozinho para cuidar do filho pequeno. Meses depois, ela volta para reivindicar a guarda, gerando uma batalha judicial comovente sobre amor, paternidade e sacrifício. Disponível para alugar ou comprar no Prime Video.

Cena de 'Kramer vs. Kramer' Imagem: Divulgação

'Batman - O Cavaleiro das Trevas' (2008)

Sucesso de Christopher Nolan, traz o imprevisível Coringa interpretado por Heath Ledger, cuja interpretação rendeu um Oscar póstumo. Com o crime em queda e o apoio do tenente James Gordon (Gary Oldman) e do promotor Harvey Dent (Aaron Eckhart), Batman (Christian Bale) acredita estar próximo de restaurar a paz em Gotham. Em meio ao caos crescente, o herói é forçado a testar seus limites morais e a repensar o verdadeiro sentido de justiça. Disponível no HBO Max e no Prime Video.