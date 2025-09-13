Topo

Entretenimento

Filha de Michael Jackson ousa e posa com look transparente

Filha de Michael Jackson posa com look transparente - Reprodução/Instagram
Filha de Michael Jackson posa com look transparente Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/09/2025 17h00

Filha de Michael Jackson, Paris Jackson publicou um carrossel em suas redes sociais onde posa com um look transparente.

O que aconteceu

A cantora e modelo abriu um álbum com fotos para celebrar a New York Fashion Week. A semana de moda acontece entre os dias 10 e 16 de setembro.

Relacionadas

Cardi B finge ser camelô no metro de Nova York para vender álbuns

Novo namorado de Flavia Saraiva é filho de Túlio Maravilha; conheça

The Town: Mariah Carey pediu 200 cabides para seu camarim no festival

A filha de Michael Jackson mostrou looks que usou durante o evento. "Primeira fila, dor nas costas — alta moda, pouca paciência", escreveu na legenda.

Em um dos looks, Paris usa um body longo transparente com uma saia e acessórios. Em outros, usa um conjunto vermelho decotado.

A modelo recebeu elogios nos comentários. "Mulher mais bonita".

. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Filha de Michael Jackson posa com look transparente
Imagem: Reprodução/Instagram
. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Filha de Michael Jackson posa com look transparente
Imagem: Reprodução/Instagram
. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Filha de Michael Jackson posa com look transparente
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Por que 'Unwritten', de Natasha Bedingfield, virou hit após 20 anos?

Invocação do mal 4 já é o maior lançamento de um filme de terror

Filha de Michael Jackson ousa e posa com look transparente

Show de Lionel Richie no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

The Town: Mariah Carey pediu 200 cabides para seu camarim no festival

Novo namorado de Flavia Saraiva é filho de Túlio Maravilha; conheça

Cardi B finge ser camelô no metro de Nova York para vender álbuns

João Silva entra na brincadeira sobre 'romance' de Faustão com Selena Gomez

Sasha é eleita a mais bem-vestida do 3º dia de The Town; veja o look

Klara Castanho rebate críticas por interpretar menina de 13 anos em filme

Bruce Willis: esposa diz que sintoma após 'Duro de Matar' mascarou demência