Filha de Michael Jackson ousa e posa com look transparente
Filha de Michael Jackson, Paris Jackson publicou um carrossel em suas redes sociais onde posa com um look transparente.
O que aconteceu
A cantora e modelo abriu um álbum com fotos para celebrar a New York Fashion Week. A semana de moda acontece entre os dias 10 e 16 de setembro.
A filha de Michael Jackson mostrou looks que usou durante o evento. "Primeira fila, dor nas costas — alta moda, pouca paciência", escreveu na legenda.
Em um dos looks, Paris usa um body longo transparente com uma saia e acessórios. Em outros, usa um conjunto vermelho decotado.
A modelo recebeu elogios nos comentários. "Mulher mais bonita".