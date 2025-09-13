Topo

Famosos lamentam morte de Hermeto Pascoal: 'Nunca foi desse plano'

Hermeto Pascoal
Hermeto Pascoal Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/09/2025 22h13Atualizada em 13/09/2025 22h43

Famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte de Hermeto Pascoal. O músico morreu hoje (13), de falência múltipla dos órgãos.

O que aconteceu

Na publicação onde a família anunciou a morte, Tiago Iorc exaltou o músico. "Ele nunca foi desse plano... Sempre esteve aqui nos mostrando a imensidão que somos. Boa viagem, maestro."

Whindersson Nunes também se despediu. "Permanece vivo em suas obras."

O ator e diretor Fabio Azevedo o exaltou. "Gênio."

Felipe Andreoli agradeceu pelo trabalho do músico. "Gratidão eterna por sua arte e genialidade."

Titi Vidal, Felipe Abib e Manuela D'Ávila comentaram com corações na mesma publicação.

