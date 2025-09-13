Filha de Roberto Justus reúne as ex-esposas do pai em aniversário

Fabiana Justus comemorou seu 39º aniversário com uma festa em casa ontem.

O que aconteceu

Lista de convidados incluiu suas ex-madrastas. Ticiane Pinheiro e Gisela Prochaska marcaram presença no evento e postaram fotos com Fabiana. Ticiane foi casada com Justus entre 2005 e 2013. Já Gisela foi esposa do apresentador entre 1990 e 1998.

O aniversário contou ainda com Sacha Chryzman, mãe de Fabiana e primeira esposa de Justus. Os dois se casaram em 1980 e se separaram em 1989.

Ana Paula Siebert, casada com Roberto Justus atualmente, também foi ao aniversário. Eles estão casados há dez anos e, em abril deste ano, renovaram os votos. Ana Paula também parabenizou a enteada numa postagem no Instagram.

Sacha Chryzman, Gisela Prochaska, Ticiane Pinheiro e Ana Paula Siebert no aniversário de Fabiana Justus Imagem: Reprodução/Instagram

Em junho deste ano, Ana Paula explicou que tem boa convivência com todas as ex de seu marido. "Tenho que agradecer a elas pela maturidade que ele tem hoje, porque em cada relacionamento você aprende, se ele hoje é esse conjunto, também é mérito delas, então por que não tê-las por perto?", declarou no podcast Pod Falar com Tati Pilão.