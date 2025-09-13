Topo

Ex-BBB Alane Dias diz ter projetos na atuação: 'Me formando'

Ex-BBB Alane Dias no The Town - Webert Belicio / Agnews
Ane Cristina
do UOL

De Splash, em São Paulo

13/09/2025 22h37

Alane Dias, 26, está concluindo a graduação em artes cênicas e tem projetos na área.

O que aconteceu

A ex-BBB faz teatro desde 2018, e em sua passagem pelo reality deixou clara a vontade de ser atriz. "Estou concluindo os meus estudos. Tenho alguns projetos, mas nada que eu possa falar muito… Mas estou muito feliz com a fase que eu estou vivendo, me reconectando cada vez mais com o meu eu artístico e me redescobrindo também em novas outras formas de fazer arte", disse a Splash no The Town.

Natural de Belém, Alane se mudou para o Rio após o fim do reality. "Eu morro de saudade. O Pará, o Norte, a Amazônia estão muito presentes na minha vida, não só porque eu frequento muito, vou muito pra lá, mas também no meu conteúdo, na forma que eu abordo a minha linguagem na rede social, como eu falo de Amazônia, ainda mais nesse ano que tem a COP30 em Belém".

Então, eu só não estou sempre fisicamente, mas no meu coração o Norte sempre está.

