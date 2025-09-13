Quem era Ilza, esposa de Hermeto homenageada em álbum vencedor do Grammy
Hermeto Pascoal, que morreu hoje (13) aos 89 anos, homenageou Ilza, mãe dos seus filhos, em um álbum especial em 2024.
O que aconteceu
Intitulado "Pra você, Ilza", o álbum foi lançado em 2024 e homenageia Ilza Souza Silva, companheira de Hermeto de 1954 a 2000, ano em que ela morreu. Ilza enfrentou um câncer.
Mãe dos seis filhos de Hermeto, Ilza o conheceu em Recife, quando Hermeto se mudou para a capital para trabalhar. "Vivemos a vida toda, o tempo todo, até que Deus chamou para lá, estava na hora dela", contou Hermeto ao O Globo, quando o disco foi lançado.
Hermeto contava tocava com o pai de Ilza e morava em frente a casa dos dois. Lá, eles se apaixonaram e iniciaram o relacionamento que duraria até a morte de Ilza.
Para o álbum em homenagem à esposa falecida, Hermeto usou partituras dedicadas a ela que guardava em um caderno e foi escrito antes da morte de Ilza. A gravação foi feita com Hermeto seguindo a partitura e indicando a melodia da canção.
O álbum venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Jazz em 2024.