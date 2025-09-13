Topo

Entretenimento

Quem era Ilza, esposa de Hermeto homenageada em álbum vencedor do Grammy

do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/09/2025 22h41

Hermeto Pascoal, que morreu hoje (13) aos 89 anos, homenageou Ilza, mãe dos seus filhos, em um álbum especial em 2024.

O que aconteceu

Intitulado "Pra você, Ilza", o álbum foi lançado em 2024 e homenageia Ilza Souza Silva, companheira de Hermeto de 1954 a 2000, ano em que ela morreu. Ilza enfrentou um câncer.

Mãe dos seis filhos de Hermeto, Ilza o conheceu em Recife, quando Hermeto se mudou para a capital para trabalhar. "Vivemos a vida toda, o tempo todo, até que Deus chamou para lá, estava na hora dela", contou Hermeto ao O Globo, quando o disco foi lançado.

Relacionadas

Hermeto Pascoal, vencedor de 3 Grammys e ícone da música, morre aos 89 anos

'Se recuperando': Sabrina Sato detalha estado de saúde do pai após cirurgia

Famosos lamentam morte de Hermeto Pascoal: 'Nunca foi desse plano'

Hermeto contava tocava com o pai de Ilza e morava em frente a casa dos dois. Lá, eles se apaixonaram e iniciaram o relacionamento que duraria até a morte de Ilza.

Para o álbum em homenagem à esposa falecida, Hermeto usou partituras dedicadas a ela que guardava em um caderno e foi escrito antes da morte de Ilza. A gravação foi feita com Hermeto seguindo a partitura e indicando a melodia da canção.

O álbum venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Jazz em 2024.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Junior Lima durante The Town: 'Anistia é o caralh*'

Hermeto, o bruxo que transformou o mundo em música

Bruninho assume namoro com especialista em finanças; conheça

Quem era Ilza, esposa de Hermeto homenageada em álbum vencedor do Grammy

Ex-BBB Alane Dias diz ter projetos na atuação: 'Me formando'

Hermeto Pascoal, multi-instrumentista conhecido como "O Bruxo", morre aos 89 anos

Famosos lamentam morte de Hermeto Pascoal: 'Nunca foi desse plano'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 15/9 a 20/9

'Se recuperando': Sabrina Sato detalha estado de saúde do pai após cirurgia

Jessie J faz discurso emocionante sobre tratamento de câncer durante show no The Town

Hermeto Pascoal, o multi-instrumentista, morre aos 89 anos