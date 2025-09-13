Topo

Entretenimento

Doutor Paixão: homem tem relação obscura com Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'

Henrique Pagnoncelli será Doutor Paixão em Êta Mundo Melhor!, padrinho de Ernesto (Eriberto Leão) - Reprodução/Instagram e Divulgação/Globo
Henrique Pagnoncelli será Doutor Paixão em Êta Mundo Melhor!, padrinho de Ernesto (Eriberto Leão) Imagem: Reprodução/Instagram e Divulgação/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/09/2025 13h00

Doutor Paixão, personagem de Henrique Pagnoncelli, entra em "Êta Mundo Melhor!" (Globo) nos próximos capítulos.

O que vai acontecer

No capítulo deste sábado (13), Doutor Paixão é citado pela primeira vez. Tamires (Monique Alfradique) orienta Mirtes a procurar o novo personagem para ajudar Ernesto (Eriberto Leão).

Na segunda (15), ele finalmente surge, afirmando estar com um problema de saúde. Paixão confidencia a Lúcio (Tony Tornado) que está sofrendo de uma doença cardíaca durante o aniversário do dono da rádio.

Doutor Paixão é padrinho de Ernesto e entra na trama para ajudar o vilão de certo modo. Muito rico, ele deve facilitar a vida do oportunista nos próximos capítulos.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Mulher Abacaxi sofre tentativa de assalto em SP: 'Mão cortada'

Gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen fazem rara aparição juntas

Show de Ivete Sangalo no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

John Malkovich abre o jogo sobre affair 'proibido' com Michelle Pfeiffer

Virginia e Zé Felipe rompem sociedade em agência após divórcio; entenda

Eduardo Bueno comemora morte de Charlie Kirk e tem evento cancelado em Porto Alegre

Tralli revela conselho à enteada Rafa Justus e como lida com Roberto Justus

Bilhete inédito revela as 15 músicas favoritas de David Bowie; ouça

Jessie J revela que fará cirurgia após show no Brasil: 'Orgulhosa de mim'

Filha de Roberto Justus reúne as ex-esposas do pai em aniversário

MP pede suspensão de show de Leonardo a R$ 800 mil em cidade em calamidade