'Dona de Mim' hoje (13): veja resumo do capítulo deste sábado

Tânia (Aline Borges) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Tânia (Aline Borges) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

13/09/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (13) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques deduz que foi usado por Olívia. Samuel vai à casa de Ryan buscar Sofia. Marlon apoia Kami, que teme as ações do assediador. Tânia encontra a pasta com o atestado de infertilidade de Abel. Ricardo pede que Tânia esqueça Jaques. Ryan defende Kami do assediador. Kami se sensibiliza com a fala de Ryan sobre seu namoro com Marlon. Nina liga para Isabela, que se interessa pela situação de Filipa com Jaques. Kami organiza uma festa surpresa de noivado para Marlon. Bárbara chega ao galpão e encontra Marlon e Kami.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

