Documento crucial: Tânia acha prova sobre segredo de Abel em 'Dona de Mim'

Tânia e Abel em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Tânia e Abel em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/09/2025 13h08

Tânia (Aline Borges) encontrará documento importante sobre o passado de Abel (Tony Ramos) neste sábado (13) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques deduz que foi usado por Olívia, uma vez que ela escondeu que Abel era infértil. Ele descobrirá em breve que Davi e Ayla não são filhos de Abel e, sim, seus.

Tânia encontra a pasta com o atestado de infertilidade de Abel. Percebendo que Tânia continua obcecada por Jaques, Ricardo pede que ela esqueça de vez o ex-marido.

Ainda neste sábado, Samuel vai à casa de Ryan buscar Sofia. Marlon apoia Kami, que teme as ações do assediador. Ryan defende Kami do assediador. Kami se sensibiliza com a fala de Ryan sobre seu namoro com Marlon.

Nina liga para Isabela, que se interessa pela situação de Filipa com Jaques. Kami organiza uma festa surpresa de noivado para Marlon. Bárbara chega ao galpão e encontra Marlon e Kami.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

