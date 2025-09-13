Bilhete inédito revela as 15 músicas favoritas de David Bowie; ouça
Um bilhete inédito de David Bowie publicado pela revista Rolling Stone revela as 15 músicas favoritas do cantor.
O que aconteceu
Bilhete vai entrar em exposição em Londres. A lista faz parte do acervo do David Bowie Center, que a partir de hoje exibe ao público 90 mil itens que o cantor deixou.
Bowie selecionou suas músicas favoritas para um programa de rádio. No bilhete, antes de listar as faixas, ele escreveu: "Lembrete para o programa de rádio — lista de músicas preferidas".
A playlist inclui canções de várias décadas. A mais antiga é a composição para orquestra de cordas "Fantasia on a Theme by Thomas Tallis", escrita por Ralph Vaughan Williams e interpretada pela primeira vez em 1910. A mais contemporânea é "Tom Violence", lançada pela banda Sonic Youth em 1986.
Ao longo de sua carreira, ele gravou covers de algumas faixas na lista. Ele incluiu na playlist "Across the Universe", dos Beatles, "Try Some, Buy Some", de Ronnie Spector e "I Took a Trip on a Gemini Spaceship", de Legendary Stardust Cowboy.
Confira a lista completa: