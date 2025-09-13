Cardi B finge ser camelô no metro de Nova York para vender álbuns

A rapper americana Cardi B fingiu ser camelô como parte da promoção de seu novo disco "Am I The Drama?". A artista apareceu vestida casualmente no metrô de Nova York, vendendo CDs e vinis de seu novo álbum.

O que aconteceu

A rapper apareceu no metrô com uma caixa de CDs e vinis. Cardi B entrou num vagão do metrô com seu álbum, dizendo que está tentando vender seus CDs, "mudar sua vida" e "dar um bom exemplo para os meus filhos".

Na legenda do post, ela continua a brincadeira. "Sete dias até eu descobrir se eu vou perder minha casa. Compre meu álbum para me ajudar a salvá-la", ela escreveu.

Essa não é a primeira piada do tipo que ela fez. Em um vídeo anterior, Cardi diz que a sua gravadora cortou o investimento de seu álbum e que "essa é minha última chance antes de eu ser mandada de volta ao strip club" —ela também já apareceu vendendo os discos na calçada de Nova York. A rapper está lançando seu novo disco, "Am I The Drama?", na próxima sexta-feira (19).