Topo

Entretenimento

Bruce Willis: esposa diz que sintoma após 'Duro de Matar' mascarou demência

Bruce Willis perdeu parte da audição nas filmagens de "Duro de Matar" - Divulgação/1zoom
Bruce Willis perdeu parte da audição nas filmagens de 'Duro de Matar' Imagem: Divulgação/1zoom
do UOL

De Splash, em São Paulo

13/09/2025 13h47

A esposa de Bruce Willis, 70, explica que demorou a entender que o marido estava sofrendo de demência frontotemporal (DFT).

O que aconteceu

O ator perdeu parte da audição durante as filmagens de "Duro de Matar". "Ele disparou uma arma embaixo da mesa várias vezes, sem qualquer proteção auricular. Isso o fez perder grande parte da audição", explicou Emma Heming Willis, 47, em entrevista à Fox News. "E com o tempo, todos nós perdemos um pouco da audição com a idade."

Esposa diz que, no começo, achava que ele não participava das conversas por não conseguir ouvi-las. "Pensei que não estávamos nos comunicando bem por causa da audição dele", relembrou. Mesmo assim, ela estranhou quando ele parou de prestar atenção nas filhas durante o jantar.

Eu nunca percebi, e nunca teria imaginado, que essa falta de empatia era um sintoma de demência.
Emma Heming Willis

Outro sintoma da demência foi o retorno da gagueira do ator. Emma diz que Bruce costumava gaguejar na infância, mas na faculdade aprendeu a mascarar o distúrbio da fala. Nos últimos anos, no entanto, o problema retornou.

Fisicamente, Bruce Willis parecia bem, por isso os médicos só investigaram o problema quando ela levantou suspeitas. "Eu sabia que tinha algo acontecendo, por isso falei com o médico dele. Acho que isso é muito importante para nós, cuidadores. Nós conhecemos a nossa pessoa melhor que ninguém", afirmou.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Sasha é eleita a mais bem-vestida do 3º dia de The Town; veja o look

Klara Castanho rebates crítica por interpretar menina de 13 anos em filme

Bruce Willis: esposa diz que sintoma após 'Duro de Matar' mascarou demência

Em bodas de 21 anos, Lázaro Ramos lista motivos para amar Taís Araújo

Documento crucial: Tânia acha prova sobre segredo de Abel em 'Dona de Mim'

Doutor Paixão: homem tem relação obscura com Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'

Mulher Abacaxi sofre tentativa de assalto em SP: 'Mão cortada'

Gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen fazem rara aparição juntas

Show de Ivete Sangalo no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

John Malkovich abre o jogo sobre affair 'proibido' com Michelle Pfeiffer

Virginia e Zé Felipe rompem sociedade em agência após divórcio; entenda