Bruce Willis: esposa diz que sintoma após 'Duro de Matar' mascarou demência

A esposa de Bruce Willis, 70, explica que demorou a entender que o marido estava sofrendo de demência frontotemporal (DFT).

O que aconteceu

O ator perdeu parte da audição durante as filmagens de "Duro de Matar". "Ele disparou uma arma embaixo da mesa várias vezes, sem qualquer proteção auricular. Isso o fez perder grande parte da audição", explicou Emma Heming Willis, 47, em entrevista à Fox News. "E com o tempo, todos nós perdemos um pouco da audição com a idade."

Esposa diz que, no começo, achava que ele não participava das conversas por não conseguir ouvi-las. "Pensei que não estávamos nos comunicando bem por causa da audição dele", relembrou. Mesmo assim, ela estranhou quando ele parou de prestar atenção nas filhas durante o jantar.

Eu nunca percebi, e nunca teria imaginado, que essa falta de empatia era um sintoma de demência.

Emma Heming Willis

Outro sintoma da demência foi o retorno da gagueira do ator. Emma diz que Bruce costumava gaguejar na infância, mas na faculdade aprendeu a mascarar o distúrbio da fala. Nos últimos anos, no entanto, o problema retornou.

Fisicamente, Bruce Willis parecia bem, por isso os médicos só investigaram o problema quando ela levantou suspeitas. "Eu sabia que tinha algo acontecendo, por isso falei com o médico dele. Acho que isso é muito importante para nós, cuidadores. Nós conhecemos a nossa pessoa melhor que ninguém", afirmou.