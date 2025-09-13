Prestes a completar 29 anos de casamento, esposa de Akon pede divórcio

Tomeka Thiam, esposa do cantor Akon, pediu o divórcio na quinta-feira (11).

O que aconteceu

Pedido foi feito quatro dias antes do aniversário de casamento. Akon e Tomeka oficializaram a união em 15 de setembro de 1996, segundo a revista People.

Ela citou "diferenças inconciliáveis" como motivo do divórcio. Tomeka pediu guarda compartilhada de Journey, a filha de 17 anos do casal. Ela propôs que a adolescente more em sua casa, e que o cantor tenha o direito de visitá-la.

Akon já se declarou adepto da poligamia. Nas raras ocasiões em que comentou o assunto, o cantor criado entre os EUA e o Senegal disse que a prática faz parte de sua cultura: "Não abandonamos a cultura africana quando chegamos ao mundo ocidental. O problema do mundo ocidental é que criaram todas essas regras sem levar em conta a natureza", afirmou no programa The Zeze Mills Show em 2022.

O cantor tem nove filhos. Na entrevista a Zeze Mills, ele disse ser um pai presente para todos eles: "O meu trabalho não é ir nas apresentações da escola e no Dia dos Pais. Minha responsabilidade é garantir que a família tenha casa e comida. Se eu tiver tempo para fazer isso e demonstrar amor, sim, farei isso. A comunicação me permite estar presente todos os dias. É para isso que serve o FaceTime no meu celular".