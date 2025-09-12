Zé Felipe e Ana Castela juntos? Veja os indícios que alimentam os rumores
Os fãs de sertanejo ficaram empolgados com os rumores de um relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe. Confira os supostos indícios que fizeram surgir a teoria:
No final de julho, os dois estavam nos parques da Disney, em Orlando. Na ocasião, Leo Dias publicou uma matéria anunciando o romance, mas a assessoria de Zé Felipe disse que eles são apenas amigos. Segundo a equipe do cantor, ele foi aos EUA gravar um projeto em espanhol e decidiu encontrar a amiga nos parques.
A mãe de Ana Castela negou o romance veementemente. "Mentira mentira mentira parem com essas mentiras", comentou Michele Castela na publicação de Leo Dias. E continuou: "É de cair o queixo mesmo as mentiras que você posta aqui por engajamento". Leo Dias apagou a publicação, mas postou o seguinte nos stories: "Ana, pena que a gente não pode te contar quem nos contou".
Em agosto, Zé Felipe participou de um show da Boiadeira em Buritama (SP). Os fãs apontaram um suposto clima entre os dois nas interações no palco.
No último final de semana, o filho de Leonardo estava num churrasco na casa de Ana Castela. Eles não postaram nada sobre o evento, mas Zé Felipe apareceu no fundo do story de uma amiga da cantora.
Num show em Uberaba (MG), Zé Felipe disse gostar de morenas. Um fã subiu ao palco para pedir a namorada, loira, em casamento. Ele brincou: "A gente gosta de loira, né, Zé Felipe?". O cantor, então, respondeu: "Eu gosto de morena!"
Os fãs perceberam mudanças no estilo de Zé Felipe nas últimas semanas. O cantor, que até então era adepto do streetwear com calças folgadas e bonés, vem apostando em um visual mais sertanejo e até lançou um EP chamado "Country Sessions" em agosto.
Ele até apareceu com um chapéu rosa em gravação de publicidade. Os fãs viram a escolha como uma referência a Ana Castela, já que o chapéu rosa é uma de suas marcas registradas.
O que eles já disseram
Questionada sobre o suposto romance, Ana Castela desconversou. Questionada pelo jornalista Cristian Gomes sobre seu coração, a cantora disse que estava tudo bem. "E para o Zé Felipe, tem espaço?", perguntou o repórter. Ana ficou sem graça, sorriu e disse: "Então... isso daí...". Com bom humor, completou: "Quer cortar?"
Zé Felipe, por sua vez, nunca falou diretamente sobre o assunto. Em julho, quando os dois estavam na Disney, sua equipe emitiu o seguinte comunicado: "Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos. Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela e, como amigos, foram aproveitar o dia nos parques".
Oficialmente, os dois estão solteiros. Ana Castela anunciou o término com Gustavo Mioto em dezembro de 2024, enquanto Zé Felipe oficializou o divórcio de Virginia em julho.