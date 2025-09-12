Zé Felipe e Ana Castela juntos? Veja os indícios que alimentam os rumores

Os fãs de sertanejo ficaram empolgados com os rumores de um relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe. Confira os supostos indícios que fizeram surgir a teoria:

No final de julho, os dois estavam nos parques da Disney, em Orlando. Na ocasião, Leo Dias publicou uma matéria anunciando o romance, mas a assessoria de Zé Felipe disse que eles são apenas amigos. Segundo a equipe do cantor, ele foi aos EUA gravar um projeto em espanhol e decidiu encontrar a amiga nos parques.

A mãe de Ana Castela negou o romance veementemente. "Mentira mentira mentira parem com essas mentiras", comentou Michele Castela na publicação de Leo Dias. E continuou: "É de cair o queixo mesmo as mentiras que você posta aqui por engajamento". Leo Dias apagou a publicação, mas postou o seguinte nos stories: "Ana, pena que a gente não pode te contar quem nos contou".

Comentário da mãe de Ana Castela em post sobre o suposto romance da cantora com Zé Felipe Imagem: Reprodução/Instagram

Em agosto, Zé Felipe participou de um show da Boiadeira em Buritama (SP). Os fãs apontaram um suposto clima entre os dois nas interações no palco.

Ana Castela: "Faz alguma coisa"

Zé Felipe: "Tô te olhando, vendo o povo, tô vendo você…" 👀😂 pic.twitter.com/SC04s6NiTy -- SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) August 18, 2025

No último final de semana, o filho de Leonardo estava num churrasco na casa de Ana Castela. Eles não postaram nada sobre o evento, mas Zé Felipe apareceu no fundo do story de uma amiga da cantora.

🚨FAMOSOS: Zé Felipe aparece em vídeo durante churrasco na casa da família da Ana Castela, em Londrina. pic.twitter.com/fiAp1jzGiy -- CHOQUEI (@choquei) September 9, 2025

Num show em Uberaba (MG), Zé Felipe disse gostar de morenas. Um fã subiu ao palco para pedir a namorada, loira, em casamento. Ele brincou: "A gente gosta de loira, né, Zé Felipe?". O cantor, então, respondeu: "Eu gosto de morena!"

🚨ASSISTA: Zé Felipe rebate comentário de fã: "Eu gosto de morena" pic.twitter.com/eLLgxbx8oK -- CHOQUEI (@choquei) September 11, 2025

Os fãs perceberam mudanças no estilo de Zé Felipe nas últimas semanas. O cantor, que até então era adepto do streetwear com calças folgadas e bonés, vem apostando em um visual mais sertanejo e até lançou um EP chamado "Country Sessions" em agosto.

Ele até apareceu com um chapéu rosa em gravação de publicidade. Os fãs viram a escolha como uma referência a Ana Castela, já que o chapéu rosa é uma de suas marcas registradas.

Zé Felipe apostou em chapéu rosa para gravar publicidade com Luciano Hang Imagem: Reprodução/Instagram

O que eles já disseram

Questionada sobre o suposto romance, Ana Castela desconversou. Questionada pelo jornalista Cristian Gomes sobre seu coração, a cantora disse que estava tudo bem. "E para o Zé Felipe, tem espaço?", perguntou o repórter. Ana ficou sem graça, sorriu e disse: "Então... isso daí...". Com bom humor, completou: "Quer cortar?"

Zé Felipe, por sua vez, nunca falou diretamente sobre o assunto. Em julho, quando os dois estavam na Disney, sua equipe emitiu o seguinte comunicado: "Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos. Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela e, como amigos, foram aproveitar o dia nos parques".

Oficialmente, os dois estão solteiros. Ana Castela anunciou o término com Gustavo Mioto em dezembro de 2024, enquanto Zé Felipe oficializou o divórcio de Virginia em julho.