Topo

Entretenimento

Zé Felipe e Ana Castela juntos? Veja os indícios que alimentam os rumores

Ana Castela e Zé Felipe já brincaram com os boatos de romance - Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe já brincaram com os boatos de romance Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

12/09/2025 11h11

Os fãs de sertanejo ficaram empolgados com os rumores de um relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe. Confira os supostos indícios que fizeram surgir a teoria:

No final de julho, os dois estavam nos parques da Disney, em Orlando. Na ocasião, Leo Dias publicou uma matéria anunciando o romance, mas a assessoria de Zé Felipe disse que eles são apenas amigos. Segundo a equipe do cantor, ele foi aos EUA gravar um projeto em espanhol e decidiu encontrar a amiga nos parques.

A mãe de Ana Castela negou o romance veementemente. "Mentira mentira mentira parem com essas mentiras", comentou Michele Castela na publicação de Leo Dias. E continuou: "É de cair o queixo mesmo as mentiras que você posta aqui por engajamento". Leo Dias apagou a publicação, mas postou o seguinte nos stories: "Ana, pena que a gente não pode te contar quem nos contou".

Comentário da mãe de Ana Castela em post sobre o suposto romance da cantora com Zé Felipe - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Comentário da mãe de Ana Castela em post sobre o suposto romance da cantora com Zé Felipe
Imagem: Reprodução/Instagram

Em agosto, Zé Felipe participou de um show da Boiadeira em Buritama (SP). Os fãs apontaram um suposto clima entre os dois nas interações no palco.

No último final de semana, o filho de Leonardo estava num churrasco na casa de Ana Castela. Eles não postaram nada sobre o evento, mas Zé Felipe apareceu no fundo do story de uma amiga da cantora.

Num show em Uberaba (MG), Zé Felipe disse gostar de morenas. Um fã subiu ao palco para pedir a namorada, loira, em casamento. Ele brincou: "A gente gosta de loira, né, Zé Felipe?". O cantor, então, respondeu: "Eu gosto de morena!"

Os fãs perceberam mudanças no estilo de Zé Felipe nas últimas semanas. O cantor, que até então era adepto do streetwear com calças folgadas e bonés, vem apostando em um visual mais sertanejo e até lançou um EP chamado "Country Sessions" em agosto.

Ele até apareceu com um chapéu rosa em gravação de publicidade. Os fãs viram a escolha como uma referência a Ana Castela, já que o chapéu rosa é uma de suas marcas registradas.

Zé Felipe apostou em chapéu rosa para gravar publicidade com Luciano Hang - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Zé Felipe apostou em chapéu rosa para gravar publicidade com Luciano Hang
Imagem: Reprodução/Instagram

O que eles já disseram

Questionada sobre o suposto romance, Ana Castela desconversou. Questionada pelo jornalista Cristian Gomes sobre seu coração, a cantora disse que estava tudo bem. "E para o Zé Felipe, tem espaço?", perguntou o repórter. Ana ficou sem graça, sorriu e disse: "Então... isso daí...". Com bom humor, completou: "Quer cortar?"

Zé Felipe, por sua vez, nunca falou diretamente sobre o assunto. Em julho, quando os dois estavam na Disney, sua equipe emitiu o seguinte comunicado: "Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos. Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela e, como amigos, foram aproveitar o dia nos parques".

Oficialmente, os dois estão solteiros. Ana Castela anunciou o término com Gustavo Mioto em dezembro de 2024, enquanto Zé Felipe oficializou o divórcio de Virginia em julho.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Odete terá o mesmo destino do filho em ?Vale Tudo?? Acidente revira trama

Mundo pré-guerra da série "Os Assassinatos de Breslau" ressoa hoje em dia, diz diretor

Em reviravolta surpreendente, testamento de Armani define caminho para venda do império da moda

Zé Felipe e Ana Castela juntos? Veja os indícios que alimentam os rumores

Iza, Lady Gaga e Shakira: nomes de cantoras dominam batismo de pets no Brasil

Samara Felippo rebate críticas sobre fotos sensuais: 'Esgoto da machosfera'

Quem é Barão em 'Êta Mundo Melhor!'? Conheça a nova vítima de Sandra

Príncipe Harry visita Ucrânia com instituição beneficente de reabilitação

Show de Jason DeRulo no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

'Vale Tudo' hoje (12): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

'Dona de Mim' hoje (12): veja resumo do capítulo desta sexta-feira