De biquíni, Yasmin Brunet empina bumbum e é elogiada: 'Abalando estruturas'

Yasmin Brunet posa de biquíni amarelo e gera alvoroço
Yasmin Brunet posa de biquíni amarelo e gera alvoroço Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

12/09/2025 16h05

Yasmin Brunet, 37, chamou a atenção dos fãs ao posar de biquíni nas redes sociais.

O que aconteceu

A modelo ousou ao utilizar um biquíni amarelo hoje em seu perfil no Instagram. "Nas sextas usamos amarelo", destacou na legenda.

Com a publicação, a ex-BBB foi enaltecida pelos seguidores. "Abalando todas as estruturas", exaltou a influenciadora Camila Oliveira. "Não existe mais perfeita", indicou uma fã.

O corpo de Yasmin Brunet também foi alvo de comentários. "As pernas malhadas da gata! Fala dela, mas fala baixo", ressaltou uma. "Muito magra", opinou outra.

Yasmin Brunet chama a atenção com fotos de biquíni
Yasmin Brunet chama a atenção com fotos de biquíni
Imagem: Reprodução/Instagram

