De biquíni, Yasmin Brunet empina bumbum e é elogiada: 'Abalando estruturas'
Yasmin Brunet, 37, chamou a atenção dos fãs ao posar de biquíni nas redes sociais.
O que aconteceu
A modelo ousou ao utilizar um biquíni amarelo hoje em seu perfil no Instagram. "Nas sextas usamos amarelo", destacou na legenda.
Com a publicação, a ex-BBB foi enaltecida pelos seguidores. "Abalando todas as estruturas", exaltou a influenciadora Camila Oliveira. "Não existe mais perfeita", indicou uma fã.
O corpo de Yasmin Brunet também foi alvo de comentários. "As pernas malhadas da gata! Fala dela, mas fala baixo", ressaltou uma. "Muito magra", opinou outra.