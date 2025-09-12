Walter Salles vai apresentar sessão de 'O Agente Secreto' no Museu da Academia do Oscar

O cineasta brasileiro Walter Salles apresentará uma sessão de O Agente Secreto, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, no Museu da Academia do Oscar, em Los Angeles. A informação é da revista norte-americana Variety.

O evento, que ocorrerá no dia 19 de outubro, marca o início da 17ª edição do BRAVO Film Festival - mostra de cinema voltada para a divulgação do audiovisual brasileiro nos Estados Unidos.

Além de Salles, a sessão também contará com a presença do diretor do longa, Kleber Mendonça Filho, e da produtora, Emilie Lesclaux. O evento faz parte da campanha do filme nacional para o Oscar de 2026.

Na trama, ambientada durante a ditadura militar brasileira, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Ele, no entanto, logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

O longa venceu dois prêmios no Festival de Cannes - Melhor Ator e Melhor Direitor - e teve seus direitos de exibição nos Estados Unidos comprado pela NEON - produtora responsável pelo filme Anora, vencedor de cinco Oscar em 2024.

Na imprensa internacional, O Agente Secreto é colocado como um sério concorrente a quatro estatuetas - Melhor Ator, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Internacional.

O longa, inclusive, está entre as seis obras selecionadas que disputam a indicação brasileira à categoria de Melhor Filme Internacional. No ano passado, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, levou a estatueta para casa.