'Vale Tudo' hoje (12): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo sexta-feira (12) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete manda Mário Sérgio conseguir provas de que Marco Aurélio é o responsável pelas difamações que vem sofrendo. Vilma procura Ivan em sua agência de turismo e oferece ajuda para alavancar o negócio. Fátima promete ajudar Olavo a conquistar Celina, em troca de favores. Jarbas e Consuêlo concedem a mão de Daniela a Luciano em casamento. Consuêlo ameaça não ir ao casamento da filha se Aldeíde estiver presente. Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião. Mário Sérgio comemora ao ver o embate entre Odete e Marco Aurélio. Freitas registra papéis sobre a mesa de Marco Aurélio. Mário Sérgio instiga Freitas a delatar Marco Aurélio. Freitas procura Odete para fazer uma delação premiada.

