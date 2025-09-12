Topo

Entretenimento

Vai chover no The Town? Veja probabilidade e previsão do tempo até domingo

The Town: segundo final de semana começa nesta sexta - Anendfor/DivulgaÃ§Ã£o
The Town: segundo final de semana começa nesta sexta Imagem: Anendfor/DivulgaÃ§Ã£o
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

12/09/2025 05h30

O segundo fim de semana do The Town 2025 começa hoje e vai até domingo, dia de encerramento do festival. E para quem vai marcar presença no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), é bom separar uma capa de chuva, especialmente nos dois primeiros dias.

O que aconteceu

A previsão para sexta-feira em São Paulo é de sol e muitas nuvens durante o dia, mas noite nublada e probabilidade de chuvisco. No sábado, a condição se repete na manhã e tarde, mas a noite volta a ficar com muitas nuvens.

Relacionadas

'Funk consciente é importante assim como o funk p*taria', afirma MC Hariel

The Town recebe pocket show inédito do musical 'Homem com H'

A probabilidade de chuva, segundo o Climatempo, é de 46% na sexta e 54% no sábado. Já para o domingo, pode deixar a capa de chuva em casa. De acordo com a previsão do Climatempo, a chance de chover é de 0%.

Nesta sexta, a previsão de temperatura mínima é de 13ºC e a máxima de 24ºC. No sábado, a mínima é de 13ºC e a máxima de 22ºC. Já no domingo, a mínima é de 13ºC e a máxima de 25ºC.

Os Backstreet Boys são a grande atração desta sexta-feira. No sábado, quem fecha o dia é Mariah Carey, enquanto Katy Perry será a responsável pelo último grande show do festival.

Backstreet Boys faz o show principal da sexta (12), no The Town - Divulgação - Divulgação
Backstreet Boys faz o show principal da sexta (12), no The Town
Imagem: Divulgação

Dia 12 de setembro (sexta-feira)

Palco Skyline
15h40 - The Flight
15h50 - Jota Quest
18h10 - CeeLo Green
20h30 - Jason Derulo
23h15 - Backstreet Boys

Palco The One
14h40 - Di Ferrero
17h00 - Duda Beat
19h20 - Pedro Sampaio
21h55 - Luísa Sonza

The Tower
01h05 - Dubdogz

Palco Quebrada
15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
18h15 - Duquesa
20h35 - Kayblack

Palco Factory
13h00 - Kaê Guajajara
14h45 - Brô MCs
17h05 - Alee
19h25 - TZ da Coronel

São Paulo Square
14h00 - SP Square Big Band
17h10 - SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares
19h30 - Leo Gandelman
22h05 - Snarky Puppy

Mariah Carey se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio 2024 - Ricardo Moraes/Reuters - Ricardo Moraes/Reuters
Mariah Carey se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio 2024
Imagem: Ricardo Moraes/Reuters

Dia 13 de setembro (sábado)

Palco Skyline
15h40 - The Flight
15h50 - Natasha Bedingfield
18h10 - Ivete Sangalo
20h30 - Jessie J
23h45 - Mariah Carey

Palco The One
14h40 - Os Garotin convida Melly
17h00 - Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
19h20 - Gloria Groove
21h55 - Lionel Richie

The Tower
01h20 - Liu

Palco Quebrada
15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
18h15 - Péricles convida Dexter
20h35 - Criolo

Palco Factory
13h00 - Stefanie
14h45 - Chefin
17h05 - MC Livinho
19h25 - Junior

São Paulo Square
14h00 - SP Square Big Band
17h10 - SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
19h30 - Vanessa Moreno
22h05 - Jacob Collier

Katy Perry se apresenta no Palco Mundo no Rock in Rio 2024 - Wagner Meier/Getty Images - Wagner Meier/Getty Images
Katy Perry se apresenta no Palco Mundo no Rock in Rio 2024
Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Dia 14 de setembro (domingo)

Palco Skyline
15h40 - The Flight
15h50 - Iza
18h10 - J Balvin
20h30 - Camila Cabello
23h15 - Katy Perry

Palco The One
14h40 - Jota.Pê convida João Gomes
17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
19h20 - Dennis DJ convida Tília
21h55 - Ludmilla

The Tower
01h05 - ANNA

Palco Quebrada
15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis
20h35 - Belo

Palco Factory
13h00 - Felipe Cordeiro
14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
17h05 - Rachel Reis
19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square
14h00 - SP Square Big Band
17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria
19h30 - João Bosco Quarteto
22h05 - Jacob Collier

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Vai chover no The Town? Veja probabilidade e previsão do tempo até domingo

Eduardo Costa x Fernanda Lima: STJ rejeita recurso do cantor; veja derrotas

Cantor do Backstreet Boys cobra R$ 1.800 por almoço e selfie com fãs em SP

Programação The Town 2025 hoje: shows, horários e onde assistir nesta sexta

Date de Britney com 'cara horrível' e 'cutucada' de Piovani marcam a semana

Quem é a nova aliada de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!': 'Mulher misteriosa'

Eleita Miss Bumbum é produtora de conteúdo adulto e já tem fama por bundão

Lívian nega que Renato Aragão esteja em asilo: 'Mentira absurda'

Sem voz, Reinaldo Azevedo 'fala' no rádio com ferramenta de IA

Claudia Raia resgata ensaio nu com barrigão de grávida: 'Saudades'

Radamés diz que namoro com Viviane Araújo prejudicou carreira no futebol