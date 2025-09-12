Topo

The Town: Susana Vieira se transforma em Mariah Carey em campanha bem-humorada

12/09/2025 12h31

Mariah Carey se apresenta no The Town neste fim de semana. Para ampliar a presença do show da grande diva do pop nas redes sociais, a TV Globo apostou no humor e colocou uma campanha no ar trazendo Susana Vieira na pele de Mariah Carey.

No vídeo, Mariah quer tirar seu CPF e se tornar Mariah Carey da Silva. Só assim vai poder parcelar no crediário e declarar Imposto de Renda. O viral é hilário e traz também Nicoly Martins, um dos nomes mais relevantes do humor na internet, e Duquesa, diva do rap nacional.

O vídeo é o segundo da campanha que tem como objetivo reforçar a transmissão do The Town pela Globo e pelo Globoplay. No primeiro viral, Lázaro Ramos interpreta um "trapstar".

O festival poderá ser acompanhado ao vivo pelo Multishow, pelo Canal Bis e por assinantes do plano premium do Globoplay, que também terão acesso à transmissão do Multishow em 4k por meio de um sinal extra.

A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites - aos sábados, após o Altas Horas e, nos outros dias, após o Estrela da Casa.

