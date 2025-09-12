Topo

Entretenimento

The Town: Rogério Flausino comete gafe em show: 'Obrigado, Rock in Rio'

Rogério Flausino se confunde durante The Town - Reprodução/Globoplay
Rogério Flausino se confunde durante The Town Imagem: Reprodução/Globoplay
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

12/09/2025 18h53

Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, cometeu uma gafe durante o encerramento do show da banda no Palco Skyline, durante o terceiro dia de The Town.

O que aconteceu

Antes de começar a cantar "Do Seu Lado", já no final do show, Flausino trocou o nome do evento. "Muito obrigado, Rock in Rio."

Relacionadas

Show do Backstreet Boys no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Fone de ouvido, jaqueta e mais: os brindes distribuídos no The Town

The Town: Renato Goés aparece de surpresa em show de Duda Beat

Na sequência, o vocalista da banda emendou outros agradecimentos e não se corrigiu.

O show de Jota Quest trouxe ainda uma homenagem a Tim Maia (1942-1998). O cantor apareceu no telão, enquanto Flausino cantava a música "Acende o Farol", grande sucesso do artista.

A gafe do vocalista foi assunto nas redes sociais:

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 13/9 a 20/9

The Town: Rogério Flausino comete gafe em show: 'Obrigado, Rock in Rio'

Carmo Dalla Vecchia discorda de críticas à aparência: 'Me acho gato'

Deolane dá nota de R$ 200 à filha caçula: 'Dinheirinho do lanche'

The Town: Renato Goés aparece de surpresa em show de Duda Beat

Cláudia Abreu recupera foto de 'Anos Rebeldes' e homenageia Malu Mader

Aliados de Ernesto e Zulma: Êta Mundo Melhor! ganha dois novos personagens

Francisco Gil homenageia Preta Gil em Londres

De biquíni, Yasmin Brunet empina bumbum e é elogiada: 'Abalando estruturas'

Neil Young é alvo de processo de marca registrada sobre nome da banda Chrome Hearts

Tiro e brinde do mal: o crime de Odete contra Marco Aurélio em 'Vale Tudo'