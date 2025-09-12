The Town: Rogério Flausino comete gafe em show: 'Obrigado, Rock in Rio'
Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, cometeu uma gafe durante o encerramento do show da banda no Palco Skyline, durante o terceiro dia de The Town.
O que aconteceu
Antes de começar a cantar "Do Seu Lado", já no final do show, Flausino trocou o nome do evento. "Muito obrigado, Rock in Rio."
Na sequência, o vocalista da banda emendou outros agradecimentos e não se corrigiu.
O show de Jota Quest trouxe ainda uma homenagem a Tim Maia (1942-1998). O cantor apareceu no telão, enquanto Flausino cantava a música "Acende o Farol", grande sucesso do artista.
A gafe do vocalista foi assunto nas redes sociais: