Topo

Entretenimento

Flavia Saraiva curte The Town ao lado de namorado influenciador digital

Flavia Saraiva curte The Town ao lado de namorado, Tulinho - Clayton Felizardo/Brazilnews
Flavia Saraiva curte The Town ao lado de namorado, Tulinho Imagem: Clayton Felizardo/Brazilnews
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

12/09/2025 20h51

A ginasta Flavia Saraiva, 25, chegou ao Autódromo de Interlagos hoje para curtir o terceiro dia de The Town ao lado do namorado, o influenciador digital Tulinho.

O que aconteceu

O namoro foi confirmado para a Quem. Flavia e Tulinho já são vistos juntos em clima de romance há cerca de um mês, em locais públicos e também em publicações nas redes sociais.

Relacionadas

Sasha Meneghel é flagrada com celular destruído em show no The Town

Pedro Sampaio revela gasto com show no The Town: 'Mais caro da carreira'

Thaila Ayala diz que aborto não deve ser tabu: 'Tudo é julgamento'

Tulinho é influenciador digital e filho do ex-jogador Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo. Nas redes, tem cerca de 980 mil seguidores e cria conteúdos relacionados a futebol.

Os dois também tem trocado emojis de coração em comentários nas redes sociais.

. - Clayton Felizardo/Brazilnews - Clayton Felizardo/Brazilnews
Flavia Saraiva no terceiro dia de The Town
Imagem: Clayton Felizardo/Brazilnews
. - Clayton Felizardo/Brazilnews - Clayton Felizardo/Brazilnews
Flavia Saraiva e o namorado, Tulinho
Imagem: Clayton Felizardo/Brazilnews

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Luísa Sonza posa de corset e sutiã rendado antes de show no The Town

Leandro Lima sobre cenas íntimas em Vale Tudo: 'Sete já no primeiro dia'

Flavia Saraiva curte The Town ao lado de namorado influenciador digital

Marido da filha de Gugu exibe moto avaliada em R$ 140 mil: 'Vai para chapa'

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 13/9 a 20/9

Thaila Ayala diz que aborto não deve ser tabu: 'Tudo é julgamento'

Pedro Sampaio revela gasto com show no The Town: 'Mais caro da carreira'

Sasha Meneghel é flagrada com celular destruído em show no The Town

Ludmilla prepara homenagem para Zuri no The Town e diz se quer mais filhos

Denise Fraga ri da morte em novo filme: 'Falar disto é falar sobre a vida'

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 13/9 a 20/9