Flavia Saraiva curte The Town ao lado de namorado influenciador digital

Colaboração para Splash, em São Paulo

A ginasta Flavia Saraiva, 25, chegou ao Autódromo de Interlagos hoje para curtir o terceiro dia de The Town ao lado do namorado, o influenciador digital Tulinho.

O que aconteceu

O namoro foi confirmado para a Quem. Flavia e Tulinho já são vistos juntos em clima de romance há cerca de um mês, em locais públicos e também em publicações nas redes sociais.

Tulinho é influenciador digital e filho do ex-jogador Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo. Nas redes, tem cerca de 980 mil seguidores e cria conteúdos relacionados a futebol.

Os dois também tem trocado emojis de coração em comentários nas redes sociais.

Flavia Saraiva no terceiro dia de The Town Imagem: Clayton Felizardo/Brazilnews