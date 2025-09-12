Fone de ouvido, jaqueta e mais: os brindes distribuídos no The Town

O The Town segue a todo vapor neste final de semana e, além de muita música, o festival traz também uma série de ativações das marcas patrocinadoras e apoiadoras.

Neste ano, os brindes superdisputados incluem jaquetas, fones de ouvido, chapéus e mais.

Saiba os brindes oferecidos pelas marcas no festival

Trident: quem compartilhar registro nas ativações nas redes sociais com a hashtag #TridentNoTheTown25 poderá garantir brindes como uma bolsa em formato de boca e a ventosa personalizada.

Trident distribuirá bolsas e chicletes personalizados no The Town Imagem: Divulgação

Hellmann's: a marca oferecerá degustações de seus molhos, tanto em ilhas espalhadas pelo festival como por meio de distribuição de sachês ao público. Na área VIP, será possível ganhar uma shoulder bag que se transforma em corta-vento.

Riachuelo: com vista privilegiada para o palco The One, o estande da marca oferece ativações imersivas, performance de bailarinos, espaços "instagramáveis", exposição das peças das novas coleções e brindes exclusivos, como o Pool Charm (chaveiro) e Pool Jacket (jaqueta), feitos com jeans reciclado, Pool Cell (pingentes de celular), Pool Parka (capa de chuva), Pool Sash (lenço) e Pool Bucket Hat (chapéu bucket).

Metrô: o estande simula uma estação e um trem, com atividades imersivas, vídeos e distribuição de fones de ouvido em uma ação educativa: "Dentro do metrô, os fones de ouvido não incomodam o jogo."

Metrô distribui fones de ouvido em campanha educativa no The Town Imagem: Divulgação

Coca-Cola: Carmed: como parte de uma parceria inovadora com a Cimed, um lip balm da coleção Carmed Coca-Cola é distribuído como brinde para quem visitar o Coke Studio.

Coca-Cola distribui lip balm em parceria com a Cimed no The Town Imagem: Will Dias/Brazil News

Superbet: na Super Roleta Humana gigante, os participantes poderão competir em um jogo de memória em busca de prêmios exclusivos como chapéus bucket, caixinhas de som JBL e pochetes personalizadas. O jogo consiste em três fases: mata-mata, cara ou coroa e a grande final. Além de agilidade, o participante também deverá contar com a sorte para conquistar o prêmio final.

Itaú: o banco tem um estande de dois andares e oferece dois jogos. Um deles, será um retro game, em duplas, em que os jogadores devem controlar uma nave desviando de gastos inesperados. O outro será um jogo da memória por QR Code, ativado enquanto o público espera na fila, para reforçar o uso dos cofrinhos digitais do banco. O brinde do espaço será uma capinha de silicone para óculos. O segundo andar do estande, exclusivo para clientes Itaú, tem drinks e experiências personalizadas em parceria com Red Bull, Diageo e iFood.

Vale: o visitante que postar uma foto na experiência de imersão dentro do estande da Vale ganhará um enfeite de bolsa com cara de onça-pintada, suçuarana ou macaco zogue-zogue - todos animais que habitam o BioParque Vale Amazônia, área mantida pela empresa no Sudeste do Pará. Quem postar uma foto do estande com a hashtag #valenaamazonia também vai ganhar bottons com referência à Amazônia.

Vale distribui chaveiros de bichinho no The Town Imagem: Divulgação

Club Social: os visitantes do estande poderão experimentar os cinco sabores de Club Social Snack em ativações interativas que distribuem brindes exclusivos como lente de câmera fish eye, chaveiros, cordinhas de óculos e ventosas para celular.

Seara: a marca oferece chaveiros de pelúcia no formato de "snacks", sacolas térmicas, bottons e voucher para degustação de produtos da Seara no estande. Para ganhar, o público pode participar de duas brincadeiras: a principal delas acontece em uma air fryer gigante e temática, em que duplas disputam entre si para ver quem consegue encontrar produtos da Seara dentro da ativação. A outra opção é se divertir em uma máquina de garra para tentar a sorte e conseguir pegar um dos brindes.

Bauducco: os visitantes do estande ganharão produtos e amostras da marca. Nos dias 13 e 14, a Bauducco fará uma "Invasão Amarela", onde promotores vestidos de Papai Noel distribuirão gorros natalinos amarelos e 30 mil fatias de Chocottone para o público da grade.

Vivo: no estande próximo ao palco Skyline, o público encontrará um karaokê e "photo opportunity" em cabines com telas interativas. Quem participar dessas ações vai receber brindes como shoulder bags feitas a partir materiais reciclados, e chaveiros no formato de vivinhos, produzidos em madeira de reflorestamento. O estande próximo ao palco Factory é dedicado à Ovvi, marca de acessórios da Vivo. Quem participar das ativações poderá ganhar acessórios Ovvi e outros brindes.

Johnnie Walker: o espaço da Johnnie Walker terá uma ação que convida os visitantes a serem autores das próprias batidas. Em sessões de 20 minutos para até 15 pessoas, eles poderão usar a criatividade e a inspiração musical para criar suas próprias misturas e drinques. Serão oferecidos brindes como capas de proteção para tênis e pins.

iFood: pelúcias e chaveiros temáticos.

iFood distribui pelúcias e chaveiros temáticos no gramado do The Town Imagem: Divulgação

Gerdau: miniatura de guitarra feita em aço.

Cif: a marca tem um estande com ativação gamificada, destacando o poder da "limpeza milagrosa" do produto. Os prêmios são produtos personalizados da marca, como lenço e óculos escuros.

Neve: na área vip, o público é convidado a sentar em um trono estilizado e chamar "Alfreedooo" - referência das propagandas da marca - no microfone. A participação oferece brindes como uma necessaire exclusiva de Neve e um broche da marca inspirado no festival.

Volkswagen: a marca distribuirá cordões de celular, entre outros brindes produzidos pela Divina Agulha, um empreendimento participante do projeto social Costurando o Futuro, da Fundação Grupo Volkswagen.