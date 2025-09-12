Thaila Ayala diz que aborto não deve ser tabu: 'Tudo é julgamento'

Thaila Ayala, 39, ficou "maluca" após uma mulher entrar em trabalho de parto em meio ao seu podcast com Júlia Farias, o Mil e uma TrETAS — cujo tema é maternidade.

"Eu fiquei maluca, obcecada, obsessiva. Eu fiquei em comunicação com o marido dela, com ela. Acompanhei tudo. O bebê nasceu algumas horas depois, ela mandou foto assim que nasceu", contou a atriz em entrevista a Splash no lounge da Johnnie Walker, no The Town.

Foi muito legal. E eu nunca tinha visto a bolsa estourar, só em filme, em novela. Eu não tive essa oportunidade, tive gravidez de risco. Então parecia que eu tava num filme, assim. Thaila

O Mil e uma TrETAS surgiu justamente do processo que Thaila e Júlia viveram ao se tornarem mães. "A gente programou a gravidez juntas, engravidamos por sorte quase juntas e parimos quase juntas. É um processo muito louco, intenso".

Thaila lembra que teve depressão na gravidez do primeiro filho, o que ela achava que era raro. "Depois eu descobri que isso é tão comum quase quanto uma depressão pós-parto. E por falta de informação, por falta de comunicação, de acesso fácil às informações, isso me afundou muito mais. Eu achava que eu era a única pessoa no mundo a ter planejado, sonhado com aquilo e estar vivendo uma depressão naquilo".

Ela usa o espaço para falar de tudo, sem tabus. "Não deveria ser um tabu falar sobre os direitos do nosso corpo, como aborto. Não deveria ser tabu falar sobre mães que não quiseram amamentar ou não conseguiram. É tudo um tabu. Mães que não pariram normal, é menos mãe. Tipo, tudo é um grande julgamento, até nas coisas muito mais banais e bobas".

Além do podcast, Thaila segue na atuação: acabou de gravar um filme com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli. Ela também estreia na direção do primeiro curta em breve, que tem como tema abuso no trabalho.