Eduardo Costa x Fernanda Lima: STJ rejeita recurso do cantor; veja derrotas

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou recurso da defesa de Eduardo Costa que pedia a transferência da prestação de serviços comunitários do Rio de Janeiro para Minas Gerais. O sertanejo foi condenado por difamação contra Fernanda Lima.

O que aconteceu

Decisão foi baseada no princípio da supressão de instância, ou seja: a tese principal ainda não foi analisada pela Justiça do Rio de Janeiro. Os advogados do cantor argumentam que a exigência de deslocamento semanal configura "constrangimento ilegal e desproporcional".

A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida. STJ

Sexta Turma do STJ, sob a relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, entendeu que a defesa do músico já havia entrado com um pedido com o mesmo objetivo. O recurso foi negado por unanimidade.

A defesa busca que os serviços sejam prestados por Eduardo em seu domicílio, fator que não altera em nada o cumprimento e sequer altera o juízo da execução de pena. Defesa de Eduardo Costa

'Beiram a má-fé'

TJ-RJ não tem oferecido vida fácil para a defesa do sertanejo. Os argumentos apresentados até o momento não convenceram a juíza Maria Tereza Donatti. Os advogados alegam que a realização do trabalho, na capital fluminense, poderia comprometer o sustento da família. A juíza chamou o argumento de cômico em decisão publicada no dia 14 de fevereiro.

Nenhum dos argumentos apontados pela defesa se sustenta e chega a ser risível a alegação de que o cumprimento da prestação de serviços comprometeria a subsistência do apenado e de sua família. Juíza Maria Tereza Donatti

Entenda a treta

Eduardo Costa foi condenado por ofensa contra Fernanda Lima Imagem: Reprodução/Instagram @eduardocosta

Polêmica envolvendo Fernanda Lima e Eduardo Costa teve início em 2018, após a apresentadora ser alvo de ataques feitos pelo cantor. Na ocasião, ele se revoltou com discurso feminista e progressista da apresentadora no programa Amor & Sexo (Globo).

Eduardo chamou Fernanda de "imbecil", afirmou que o programa comandado por ela era "esquerdista" e "destinado a bandidos e maconheiros", além de sugerir que Fernanda se utilizava de "mamata" na emissora. Posteriormente, Costa se desculpou publicamente com a apresentadora e admitiu ter sido um "babaca" pelas ofensas proferidas.

Músico foi condenado a prestação de serviços comunitários. À época, o cantor recorreu da sentença, chegando a apelar para o STF, mas sem sucesso.