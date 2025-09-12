Topo

Show do Backstreet Boys no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Backstreet Boys faz o show principal da sexta (12), no The Town - Divulgação
Backstreet Boys faz o show principal da sexta (12), no The Town Imagem: Divulgação
Começa hoje o segundo final de semana de shows do The Town, festival que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A grande atração da noite será o retorno dos Backstreet Boys ao Brasil, que contará com transmissão na TV e no streaming. A apresentação está prevista para começar às 23h15.

A boyband, que fez enorme sucesso mundial nos anos 90 e 2000, será headliner do dia e volta ao país após dois anos de sua última passagem. Pedro Sampaio, Di Ferrero, Luisa Sonza, Duda Beat e TZ da Coronel são outros nomes que se apresentam no The Town nesta sexta.

Onde assistir

Os espetáculos do dia no Palco Skyline, que contam também com as atrações Jota Quest, CeeLo Green e Jason Derulo, serão transmitidos pelos canais por assinatura Multishow e Bis. Com a abertura dos portões às 12h, o festival paulistano poderá ser acompanhado a partir das 14h25 direto de algumas plataformas.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não-assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites - aos sábados, após o "Altas Horas" e, nos outros dias, após o "Estrela da Casa".

O The Town ainda acontecerá nos dias 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira os horários das apresentações de sexta:

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Jota Quest
  • 18h10 - CeeLo Green
  • 20h30 - Jason Derulo
  • 23h15 - Backstreet Boys

Palco The One

  • 14h40 - Di Ferrero
  • 17h00 - Duda Beat
  • 19h20 - Pedro Sampaio
  • 21h55 - Luísa Sonza

The Tower

  • 01h05 - Dubdogz

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Duquesa
  • 20h35 - Kayblack

Palco Factory

  • 13h00 - Kaê Guajajara
  • 14h45 - Brô MCs
  • 17h05 - Alee
  • 19h25 - TZ da Coronel

São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares
  • 19h30 - Leo Gandelman
  • 22h05 - Snarky Puppy

