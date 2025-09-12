Topo

Show de Jason DeRulo no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Jason Derulo se apresenta antes dos Backstreet Boys no The Town desta sexta - Lisa Lake/Getty Images for Welcome America, Inc.
Jason Derulo se apresenta antes dos Backstreet Boys no The Town desta sexta Imagem: Lisa Lake/Getty Images for Welcome America, Inc.
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

12/09/2025 10h00

O The Town terá seu segundo final de semana de shows começando nesta sexta-feira, com apresentação de Jason DeRulo, cantor americano que volta ao Brasil após participação no Rock In Rio 2022. Ele fará seu espetáculo no Palco Skyline, às 20h30. A apresentação com transmissão na TV e no streaming.

DeRulo promete apresentar os maiores sucessos de sua carreira, além de novidades, abrindo o palco para o último show do dia. Backstreet Boys. Jota Quest, CeeLo Green, Pedro Sampaio, Di Ferrero e Luisa Sonza são outros nomes que se apresentam no The Town nesta sexta.

Onde assistir

Os espetáculos do dia no Palco Skyline serão transmitidos pelos canais por assinatura Multishow e Bis. Com a abertura dos portões às 12h, o festival paulistano poderá ser acompanhado a partir das 14h25 direto de algumas plataformas.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites - aos sábados, após o "Altas Horas" e, nos outros dias, após o "Estrela da Casa".

O The Town ainda acontecerá nos dias 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira os horários das apresentações de sexta:

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Jota Quest
  • 18h10 - CeeLo Green
  • 20h30 - Jason Derulo
  • 23h15 - Backstreet Boys

Palco The One

  • 14h40 - Di Ferrero
  • 17h00 - Duda Beat
  • 19h20 - Pedro Sampaio
  • 21h55 - Luísa Sonza

The Tower

  • 01h05 - Dubdogz

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Duquesa
  • 20h35 - Kayblack

Palco Factory

  • 13h00 - Kaê Guajajara
  • 14h45 - Brô MCs
  • 17h05 - Alee
  • 19h25 - TZ da Coronel

São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares
  • 19h30 - Leo Gandelman
  • 22h05 - Snarky Puppy

