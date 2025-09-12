Topo

Sasha Meneghel é flagrada com celular destruído em show no The Town

Sasha aparece com celular quebrado no The Town Imagem: Will Dias / Brazil News
Colaboração para Splash, em São Paulo

12/09/2025 19h20

Sasha Meneghel, 27, chamou a atenção ao aparecer com um celular quebrado no The Town, evento realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

A filha de Xuxa foi vista com um modelo branco de iPhone com o vidro traseiro destroçado. O flagra aconteceu hoje, durante o show de seu marido, João Lucas.

O cantor se apresentou em um dos estandes do festival. Backstreet Boys, Jason Derulo, CeeLo Green e Jota Quest também se apresentam hoje (12).

Sasha e João Lucas estão casados desde 2021.

