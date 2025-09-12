Topo

Entretenimento

Samara Felippo rebate críticas sobre fotos sensuais: 'Esgoto da machosfera'

do UOL

De Splash, São Paulo

12/09/2025 10h55

Samara Felippo, 46, revelou que não liga para os comentários negativos que recebe quando publica fotos sensuais ou de biquíni.

O que aconteceu

A atriz ironizou recentemente, no Instagram, as críticas que tem recebido quando compartilha algumas fotos. "Muita política, polêmica, criança, desgraça... Posso nem mais postar minhas fotos bonitas de biquíni", escreveu na legenda de uma foto com biquíni de oncinha.

Segundo ela, o ódio parte de mulheres e homens, mas já sabe como lidar. "Quando eu posto foto mais sensual, o esgoto da machosfera [aparece]. As coisas mais absurdas [que recebo]. Mas eu já entendi como lidar com esses haters, seja de homens ou de mulheres reproduzindo o machismo — porque existem muitas na minha rede social", disse em entrevista à Quem.

Costumo dizer que incomodo elas porque devem se justificar com alguma coisa e não sabem o que fazer. Aí me atacam. E os homens, infelizmente, ainda existem milhares que são machistas e reprodutores de violências psicológicas, abusos, assédios horríveis Samara Felippo à Quem

Samara disse que já foi "vítima" de procedimentos estéticos. "Acredito que ainda sou um pouco hoje em dia, mas não faço mais, não quero", contou. Ela continua adepta dos procedimentos menos invasivos. "Se posso usar um aparelhinho para estimular o colágeno, diminuir gordura, eu vou fazer. Acho que temos que usar a nosso favor."

A cobrança ainda é muito sobre a mulher. A mulher está muito numa caixinha de ter que ficar jovem para sempre. É uma cobrança cruel Samara Felippo

