Topo

Entretenimento

Samantha Jones, de 'Vale Tudo', fala do namoro com atriz de 'Beleza Fatal'

Samantha Jones, Ana Clara de "Vale Tudo", e a namorada Manu Morelli - Divulgação e Natalia Rampinelli/ Agnews
Samantha Jones, Ana Clara de 'Vale Tudo', e a namorada Manu Morelli Imagem: Divulgação e Natalia Rampinelli/ Agnews
do UOL

De Splash, São Paulo

12/09/2025 14h53

Samantha Jones, 27, que interpreta Ana Clara em "Vale Tudo", contou em entrevista que sua orientação sexual afeta a conquista de papéis como atriz.

O que aconteceu

Ela namora Manu Morelli, 24, conhecida por interpretar Carol Argento em "Beleza Fatal". Juntas há três anos, Samantha afirmou, em entrevista ao 'O Globo', que o fato de ambas dividirem a mesma profissão ajuda a compreenderem melhor as rotinas uma da outra.

A atriz disse que nunca fez questão de esconder sua orientação sexual, mesmo com risco de "perder bastante coisa". "Eu sempre postei, sempre namorei homens e mulheres desde que comecei a me relacionar. Nunca foi nada escondido [...] mas sabendo que vou perder bastante coisa. [...] Você sabe que perdeu, sabe que não vai competir com fulano e sabe que tem menos chance. É uma pena que isso aconteça."

Não negocio é a minha postura. Se eu tiver que perder papel por isso, vai ser uma pena, mas vou continuar perdendo Samantha Jones para O Globo

Samantha se surpreendeu com o espaço que sua personagem ganhou em "Vale Tudo". Ana Clara guarda o segredo de que Leonardo, filho de Odete Roitman, continua vivo. "Ela é uma peça para situar o público em relação ao comportamento e ao caráter da Odete Roitman", comentou.

Ela ainda revelou que ela e Guilherme Magon, 39, que interpreta Leonardo, conversam muito nos bastidores. "Ele é um parceiro muito generoso. [...] A Ana Clara fica nos monólogos, conversando com ela mesma. Mas o Gui sempre passa o texto comigo, me ajuda a decorar."

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Tiro e brinde do mal: o crime de Odete contra Marco Aurélio em 'Vale Tudo'

Berlim intervém após festival belga descartar maestro israelense por causa de Gaza

Walter Salles vai apresentar sessão de 'O Agente Secreto' no Museu da Academia do Oscar

Taylor Swift vai depor em processo de Blake Lively contra Justin Baldoni

Nicolas Cage revela doação de US$ 20 mil a orfanato após ganhar aposta

Virginia renova bronzeado e exibe corpo musculoso pós-treino: 'Gostosa'

Marco Aurélio morre em 'Vale Tudo'? Vilão sofrerá atentado nos próximos capítulos

Filha de Paul Walker presta homenagem ao ator no dia em que ele completaria 52 anos

Como está Rejane Schumann? Ativista atualiza saúde da atriz encontrada em situação de abandono

Samantha Jones, de 'Vale Tudo', fala do namoro com atriz de 'Beleza Fatal'

Aos 92, Michael Caine deve sair da aposentadoria por sequência de sucesso