Samantha Jones, de 'Vale Tudo', fala do namoro com atriz de 'Beleza Fatal'

Samantha Jones, 27, que interpreta Ana Clara em "Vale Tudo", contou em entrevista que sua orientação sexual afeta a conquista de papéis como atriz.

O que aconteceu

Ela namora Manu Morelli, 24, conhecida por interpretar Carol Argento em "Beleza Fatal". Juntas há três anos, Samantha afirmou, em entrevista ao 'O Globo', que o fato de ambas dividirem a mesma profissão ajuda a compreenderem melhor as rotinas uma da outra.

A atriz disse que nunca fez questão de esconder sua orientação sexual, mesmo com risco de "perder bastante coisa". "Eu sempre postei, sempre namorei homens e mulheres desde que comecei a me relacionar. Nunca foi nada escondido [...] mas sabendo que vou perder bastante coisa. [...] Você sabe que perdeu, sabe que não vai competir com fulano e sabe que tem menos chance. É uma pena que isso aconteça."

Não negocio é a minha postura. Se eu tiver que perder papel por isso, vai ser uma pena, mas vou continuar perdendo Samantha Jones para O Globo

Samantha se surpreendeu com o espaço que sua personagem ganhou em "Vale Tudo". Ana Clara guarda o segredo de que Leonardo, filho de Odete Roitman, continua vivo. "Ela é uma peça para situar o público em relação ao comportamento e ao caráter da Odete Roitman", comentou.

Ela ainda revelou que ela e Guilherme Magon, 39, que interpreta Leonardo, conversam muito nos bastidores. "Ele é um parceiro muito generoso. [...] A Ana Clara fica nos monólogos, conversando com ela mesma. Mas o Gui sempre passa o texto comigo, me ajuda a decorar."