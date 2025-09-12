Topo

Rodrigo Santoro relembra transformação nos bastidores de '300': 'Horas de caracterização'

12/09/2025 12h17

Rodrigo Santoro usou suas redes sociais nessa quinta-feira, 11, para compartilhar imagens dos bastidores do filme 300: A Ascensão do Império, lançado em 2014, em que interpreta o imperador persa Xerxes. O filme está disponível na HBO Max. Nas imagens, Santoro aparece raspando a cabeça e ao lado do diretor Zack Snyder, mostrando parte do processo de preparação necessário para dar vida ao imperador.

O trabalho de caracterização, segundo ele, exigiu várias horas. Além da quantidade de joias pelo corpo, o personagem de Santoro usa maquiagem e diversos piercings no rosto. "Bastidores de 300. Eram muitas horas de caracterização e tantas outras pra descaracterização, mas valeu a pena", escreveu o ator na publicação.

Dirigido por Zack Snyder, a franquia 300 retrata a Batalha das Termópilas, em que o rei Leônidas, interpretado por Gerard Butler, lidera 300 espartanos contra o exército persa. Rodrigo Santoro interpreta Xerxes, líder do império persa entre 486 a.C. e 466 a.C., rival do protagonista. O longa é considerado um dos papéis mais marcantes na carreira do ator.

